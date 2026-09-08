Tenis solidario: organizan torneo a beneficio del profesor Luis Villalba

La comunidad del tenis paraguayo se moviliza en una iniciativa solidaria para acompañar al profesor Luis Villalba, quien atraviesa un delicado momento de salud y necesita continuar con su tratamiento.

Lea más: Paraguay se mide a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis

Con ese objetivo, se llevará a cabo un torneo mixto, destinado a parejas conformadas por mujeres y hombres de 4ª categoría, en las instalaciones del Asunción Tenis Club.

La competencia comenzará el lunes 14 de septiembre y deberá concluir durante la misma semana, con una jornada de premiación que incluirá un asado para los participantes.

El costo de inscripción es de 200.000 guaraníes por pareja, monto que incluye tanto la participación en el torneo como el asado previsto para el cierre.

Una ayuda para completar su tratamiento

La actividad tiene como principal objetivo colaborar con el profesor Luis Villalba, quien debe someterse a una segunda intervención quirúrgica de cadera. La primera operación tuvo un resultado satisfactorio, pero ahora necesita completar el tratamiento con una nueva cirugía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, Villalba tiene dificultades para caminar, por lo que familiares, amigos y allegados impulsan esta actividad para ayudarlo a afrontar los gastos del procedimiento.

Las personas que deseen colaborar también pueden realizar un aporte a través del alias 2937818.

Para obtener más información sobre el torneo y la inscripción, está habilitado el número 0981 820 083.

La invitación está abierta a toda la comunidad tenística para participar, competir y, sobre todo, tender una mano al profesor Luis Villalba.