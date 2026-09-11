Ivanna Ruiz Díaz, campeona sudamericana y dueña de cinco medallas

Ivanna Ruiz Díaz Bareiro fue una de las grandes protagonistas del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, celebrado en el Pabellón de la Federación Paraguaya de Gimnasia, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

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Con apenas 11 años, la representante paraguaya compitió en el nivel 6 USAG y completó una actuación perfecta en cuanto a podios: cinco medallas en cinco participaciones, incluyendo cuatro preseas doradas y una de bronce.

Ruiz Díaz se consagró campeona sudamericana en el all around, competencia que reúne el desempeño de las gimnastas en las diferentes modalidades. Además, conquistó las medallas de oro en suelo, salto y barras asimétricas, mientras que obtuvo el bronce en viga de equilibrio.

A los logros individuales se sumó el título por equipos, ya que Ivanna integró el conjunto del Club Laz, que también se quedó con el trofeo de campeón.

El certamen reunió a representantes de seis países y más de 500 gimnastas, convirtiéndose en una importante competencia regional para las jóvenes exponentes de la gimnasia artística.

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La actuación de Ivanna, con cinco medallas y un título sudamericano en la clasificación general, representa una destacada actuación para la gimnasia paraguaya y confirma el potencial de las nuevas generaciones de atletas nacionales.