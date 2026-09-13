Ciclismo: Pablo Villamayor y Ángela Bogado, los mejores de la Copa Ejército XCO

El ciclismo rindió homenaje al Día del Soldado Paraguayo con la disputa de la Copa Ejército XCO, competencia que se desarrolló este domingo en las instalaciones del Cuartel General del Ejército.

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La jornada reunió a ciclistas de diferentes categorías, quienes afrontaron un exigente circuito de 3 kilómetros por vuelta, con la cantidad de giros establecida de acuerdo con cada categoría.

En Fuerza Libre Masculino, el ganador fue Pablo Villamayor, seguido por David Fernández, segundo, e Isaac Ferreira, tercero. Completaron los cinco primeros lugares Jesse Metcalf y José Alcaraz.

En la rama femenina, Ángela Bogado se quedó con el primer puesto de Fuerza Libre Damas. El podio lo completaron Samira López, en la segunda posición, y Fabiana Ferreira, tercera. Jazmín Godoy ocupó el cuarto lugar.

La competencia fue organizada mediante un trabajo conjunto entre la Federación Paraguaya de Ciclismo y la Federación Metropolitana de Ciclismo, con la participación de destacados exponentes de la disciplina.

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El evento contó con la presencia del comandante del Ejército Paraguayo, general de Ejército Manuel Rodríguez, y del presidente de la Federación Metropolitana de Ciclismo, Guillermo López.

La Copa Ejército XCO tuvo además un componente especial al desarrollarse en el marco de una fecha significativa para las Fuerzas Armadas. La actividad combinó deporte, esfuerzo y camaradería, utilizando el ciclismo como vehículo para celebrar y homenajear al Soldado Paraguayo.

La organización destacó igualmente la importancia de promover la actividad física y los hábitos saludables, además de fortalecer los vínculos entre el deporte y la comunidad.