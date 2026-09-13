Santa Fe 2026: una buena y otra mala para Paraguay en el vóley playa

Paraguay tuvo una jornada con resultados dispares en el vóley playa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla femenina integrada por Fiorella Núñez y Denisse Álvarez sufrió una derrota ante Brasil, pero consiguió avanzar a la siguiente ronda como segunda de su grupo. En la rama masculina, Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare tuvieron un debut victorioso.

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Núñez y Álvarez comenzaron con el pie derecho su participación al derrotar a las bolivianas Galindo y Velázquez por 2-0, con parciales de 21-18 y 21-8, en su primer compromiso de la fase de grupos.

En su segunda presentación, las paraguayas se encontraron con una exigente dupla brasileña y cedieron por 2-0 ante Carol y Rebecca, con parciales de 10-21 y 13-21.

Pese al traspié, el resultado no impidió que Fio y Denisse avancen a la siguiente ronda como segundas de grupo, manteniendo así la ilusión paraguaya de pelear por los puestos de privilegio.

Debut paraguayo con victoria

En la competencia masculina se produjo un particular estreno, ya que dos duplas paraguayas se enfrentaron entre sí.

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Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare fueron los vencedores al imponerse por 2-0 a Yegros y Pérez, con parciales de 21-13 y 21-12, en el inicio de la fase de grupos.

De esta manera, Melgarejo y Massare arrancaron con una victoria su camino en los Juegos Suramericanos, mientras que la otra dupla nacional deberá buscar recuperarse en sus siguientes compromisos.

Paraguay continúa así su participación en el vóley playa de Santa Fe 2026, con Núñez y Álvarez instaladas en la siguiente ronda y las duplas masculinas todavía en carrera dentro de la fase de grupos.