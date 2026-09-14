El fútbol, “caballito de batalla” de Paraguay en los Odesur

El fútbol es el “caballito de batalla” de Paraguay en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, tanto en la rama masculina como en la femenina.

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En varones, la Albirroja juvenil enfrentará el jueves 17 a Argentina. En la segunda fecha lidiará el sábado 19 contra Venezuela, mientras que el lunes 21 medirá fuerzas con Uruguay. Los tres encuentros se disputarán en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, a las 10:00 de la mañana.

El plantel masculino

Los convocados por el entrenador Antolín Alcaraz Viveros son los siguientes:

Arqueros: Leonardo Sosa (Rosario Central) y Jeremías Villanueva (Cerro Porteño).

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Defensores: Mauro Coronel (Nacional), Kevin Amarilla (Olimpia), Leo Cristaldo (Vélez Sarsfield), Mateo Giménez (Guaraní), Thiago Fernández (Libertad) y Marcelo Chaparro (Cerro Porteño).

Mediocampistas: Giovanni Gómez (Guaraní), Joaquín Bogarín (Libertad), Amín Cristaldo (Cerro Porteño), Eduardo Delmás (Olimpia) y Lucas Montiel (Rubio Ñu).

Delanteros: Rodrigo Vera (Libertad), Junior Gamarra (Trinidense), Pedro Zarza (Olimpia), Milan Freyres (Olimpia) y César Miño (Olimpia).

La dotación femenina

Las citadas por el técnico Herminio Barrios para la competencia son:

Arqueras: Tamara Fernández Amarilla (Cerro Porteño y Paloma Belinda Vergara (Libertad).

Defensoras: Bárbara Olmedo (Olimpia), Luz María Cardozo (Libertad), Ximena Moreno (Olimpia), Luz Paiva (Cerro Porteño), Johana Medina (Guaraní), Erika Figueredo (Cerro Porteño) y Nayeli Avigail Torres (Olimpia).

Mediocampistas: Maite Mussi (Olimpia), Kiara Florentín (Nacional), Fiorella Aquino (Libertad), Florencia Cáceres (Florida Kraze Krush, Estados Unidos), Larissa Saldívar (Guaraní) y Milagros Ortiz (Olimpia).

Delanteras: Natalia Miranda (Olimpia), Alison Bareiro (Olimpia) y Pamela Villalba (Olimpia).

Las “Albiladies” debutarán el miércoles 16 contra Venezuela (a las 10:00); el viernes 18 medirán fuerzas contra Uruguay (15:00), y el domingo 20 cotejarán con Chile (15:00). Todos los encuentros serán en el local de la Asociación Rosarina de Fútbol.