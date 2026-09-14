Santa Fe 2026: Montserrat Viveros suma la cuarta presea para el Team Paraguay

La esgrimista paraguaya quedó a las puertas de la final tras caer en una ajustada semifinal ante la argentina Isabel Di Tella, por 15-14, en un combate que se definió por apenas un punto.

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Viveros tuvo un sólido recorrido hasta las semifinales. En cuartos de final superó con autoridad a la argentina Laura Correia, por 15-6, resultado que le aseguró un lugar en el podio.

En la definición por el pase a la final, la paraguaya mantuvo la paridad frente a Di Tella, pero finalmente la representante argentina consiguió el toque decisivo para quedarse con la victoria.

De esta manera, Viveros cierra su participación con una medalla de bronce, convirtiéndose en la cuarta integrante del Team Paraguay en subir al podio en Santa Fe 2026.

Janine Hanspach, eliminada en cuartos

La otra paraguaya en la competencia, Janine Hanspach, quedó eliminada en los cuartos de final tras caer ante la argentina Carmen Correa, por 15-10.

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Pese a la derrota, Hanspach logró ubicarse entre las ocho mejores de la prueba de espada individual femenina.