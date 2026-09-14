Paraguay llegó a Uzbekistán para disputar la Olimpiada Mundial de Ajedrez

La delegación nacional arribó este lunes a Taskent, capital uzbeka, después de una extensa travesía de aproximadamente 38 horas de viaje. Tras un día de descanso, la representación paraguaya continuó por tierra hasta Samarcanda, sede del certamen.
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Paraguay participa con una delegación de 13 integrantes, conformada por cinco jugadores y un capitán en la rama absoluta, cinco jugadoras y una capitana en la femenina, además del jefe de delegación.
La actividad oficial comenzará mañana martes con la ceremonia inaugural, mientras que previamente se desarrollará la reunión de capitanes, en la que se establecerán los emparejamientos para la primera ronda.
La competencia propiamente dicha se pondrá en marcha el miércoles a las 15:00, hora local (07:00 de Paraguay).
La representación paraguaya afronta así una nueva cita internacional, con el equipo femenino encabezado por la WIM Gabriela Vargas y el conjunto absoluto liderado por el GM Guillermo Vázquez.