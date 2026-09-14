Paraguay llegó a Uzbekistán para disputar la Olimpiada Mundial de Ajedrez

Paraguay llegó a Uzbekistán para disputar la Olimpiada Mundial de Ajedrez

La selección paraguaya de ajedrez ya se encuentra en Uzbekistán para disputar la 46ª Olimpiada Mundial de Ajedrez, que se desarrollará en Samarcanda del 15 al 27 de setiembre.