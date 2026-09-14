Santa Fe 2026: Julio Mirena logra la plata y Paraguay suma su tercera medalla

El abanderado paraguayo completó la prueba en 1:28.226, a 1.061 segundos del colombiano Jhon Tascon, ganador de la competencia con un registro de 1:27.165. El chileno Gabriel Reyes, con 1:28.353, se quedó con la medalla de bronce.

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La presea de Mirena es la primera de plata para Paraguay en esta edición de los Juegos Suramericanos y eleva a tres el número de medallas conquistadas por la delegación nacional.

El patinador paraguayo había mostrado su potencial en las rondas previas. En la semifinal de los 1.000 metros registró 1:25.947, marca que le permitió avanzar a la definición.

Buen desempeño paraguayo

También en los 1.000 metros, pero en la rama femenina, las paraguayas Valeria Gavilán y Lizza Galeano finalizaron en los puestos 11 y 12, respectivamente, en la clasificación de la prueba.

Gavilán marcó 1:43.271, mientras que Galeano registró 1:43.763.

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Por su parte, Valeria Gavilán también compitió en los 200 metros contrameta, donde registró 22.854 segundos en la clasificación.

En la rama masculina de los 200 metros contrameta, Eduardo Zárate consiguió un tiempo de 20.570 segundos en la etapa clasificatoria.