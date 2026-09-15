Santa Fe 2026: Paraguay en bochas asegura dos medallas en Santa Fe 2026

Paraguay aseguró este martes dos nuevas medallas en bochas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con actuaciones destacadas en las modalidades de punta raffa volo mixto y volo progresivo individual.

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En punta raffa volo mixto, la dupla integrada por Thaila Kreuz y Marcos Moreira derrotó por 12-4 a los peruanos Érica Álvarez e Iván Brecevich, resultado que le permitió garantizar una medalla de bronce y avanzar a las semifinales.

Los paraguayos disputarán este miércoles su tercer encuentro de la fase de clasificación frente a Uruguay, desde las 10:30.

Por otra parte, en volo progresivo individual masculino, Mariel Alves de Oliveira aseguró también la medalla de bronce al acumular 47 puntos en su segunda presentación de la fase clasificatoria.

El paraguayo tendrá ahora la posibilidad de mejorar el color de su medalla en el tercer y último encuentro, en el que enfrentará a Chile, en un duelo que definirá la medalla de plata.

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De esta manera, Paraguay tiene aseguradas dos nuevas preseas en las bochas y continúa ampliando su cosecha en Santa Fe 2026.