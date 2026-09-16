Julio Mirena conquistó la medalla de oro en los Juegos Odesur 2026

Julio Mirena ganó la medalla de oro en el Patinaje de velocidad de los Juegos Odesur 2026. El paraguayo culminó primero en la Final de la Eliminatoria de los 10.000 metros masculina. Con la conquista del patinador de 30 años, el Team Paraguay llegó a las 10 preseas en el certamen.

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Mirena superó en el podio al argentino Ken Kuwada y al colombiano Kevin Lenis, quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente. El compatriota marcó un tiempo de 16 minutos, 15 segundos y 945 milésimas, superando por 0,127 al anfitrión y por 1,54 segundos al cafetero.

Julio Mirena ganó la medalla de oro en Patinaje de velocidad en Odesur 2026

🥇¡MEDALLA de ORO para PARAGUAY!🇵🇾



🔥 #PatinajeDeVelocidad | 🙋🏻‍♂️ ¡Julio Mirena, CAMPEÓN SURAMERICANO en 10.000m Eliminación Masculino! ¡FELICITACIONES! ✨



🤩 ¡DÉCIMA Medalla 🥇🥇🥈🥈🥈🥈🥉🥉🥉🥉 para el #TeamParaguay 🇵🇾 en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026, la… pic.twitter.com/ovl3m9BJEz — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) September 16, 2026

El remo conquistó hoy dos medallas de plata en los Juegos Odesur 2026

Este miércoles, en la Laguna Setúbal de la Costanera Este en la ciudad de Santa Fe, el Team Paraguay también festejó dos medallas de plata con el Remo: Rocío Bordón y Adriana Sanabria en el Remo Doble peso ligero Femenino, y Alejandro Alonso y Nicole Martínez en el Remo Dos sin timonel Femenino.