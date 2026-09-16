Santa Fe 2026: Fructífera primera jornada del remo con tres medallas

La jornada comenzó con una medalla de plata en el dos sin timonel femenino, donde la dupla integrada por Nicole Martínez y Alejandra Alonso completó la regata en 7:19.28, para ubicarse detrás de las chilenas Abraham/Abraham (7:12.64).

El bronce correspondió a las uruguayas Aires/Acosta (7:23.63).

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La segunda presea llegó en el doble peso ligero femenino, con Rocío Bordón y Adriana Sanabria, quienes marcaron 7:03.52 y finalizaron en el segundo lugar.

Perú, con Palacios/Palacios (6:57.15), se quedó con el oro, mientras que Uruguay (Cerraron/Seijas), con 7:05.65, completó el podio.

Histórico podio en el ocho femenino

El momento más significativo de la jornada llegó con el ocho con timonel femenino. La embarcación paraguaya terminó tercera con un tiempo de 6:08.77, detrás de Chile (5:53.08) y Brasil (5:57.26).

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El bote estuvo conformado por Nicole Martínez, Alejandra Alonso, Clara Correa, Rocío Bordón, Adriana Sanabria, Bianca Wollmeister, Fiorela Rodríguez y Agustina López, con Martina Noguera como timonel.

La medalla de bronce representa un hecho inédito para el remo paraguayo en esta modalidad y coronó una jornada especialmente productiva para la delegación.

Los varones, sin podio

En las pruebas masculinas, Matías Ramírez ocupó el sexto lugar en el single peso ligero, con un registro de 7:36.88. El oro fue para el uruguayo Kluver (7:09.73), seguido por el argentino Menin (7:10.85) y el brasileño Becker (7:22.18).

En el cuatro sin timonel masculino, la embarcación paraguaya integrada por Nicolás Invernizzi, Nicolás Villalba, Gabriel Yser y Eduardo Vázquez terminó quinta con un tiempo de 6:32.06. Uruguay ganó la prueba con 5:39.15, por delante de Chile y Argentina.

Finalmente, en el doble par masculino, Gustavo Ávalos y Valentino Balzarini finalizaron sextos con 6:47.76. Chile se llevó el oro, Uruguay la plata y Brasil el bronce.

Con las tres preseas obtenidas, el remo se convirtió en uno de los protagonistas de la apertura deportiva del Team Paraguay en Santa Fe 2026.