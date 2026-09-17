El camino dorado de Asu 2022: cuando la Albirroja juvenil tocó la gloria en casa

No son muchos los logros obtenidos por Paraguay a nivel internacional. El alcanzado en Asu2022 por la Albirroja juvenil fue significativo, porque el evento se disputaba en nuestro país, sobre la superficie de césped sintético en la sede del COP, en Luque.

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La competencia se desarrolló con el formato “exprés” con el calendario apretado que obligaba el desarrollo de partidos cada dos días, que generaban un desgaste físico importante.

Nuestra escuadra fue de más a menos en la etapa inicial, con victoria por goleada, empate y dolorosa derrota, pese a la cual se dio la clasificación a las semifinales.

En la penúltima fase, la Albirroja juvenil demostró su mejor versión y en el choque por la medalla dorada, demostró su oficio para imponerse con lo justo. El premio mayor se quedaba en casa.

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Integrantes del plantel

Arqueros: Ángel González (Libertad) y Carlos Urán (Olimpia).

Defensores: Alexis Cantero (Guaraní), Thiago Servín (Guaraní), Gilberto Flores (Libertad), Luis Rolón (Olimpia), Alan Núñez (Cerro Porteño) y Leandro Caballero (Olimpia).

Mediocampistas: Víctor Sebastián Quintana (Olimpia), Nelson Gauto (Guaraní), Diego Gómez (Libertad), Matías Segovia (Guaraní), Kevin Pereira (Talleres, Argentina), Blas Duarte (Libertad) y Fernando Ovelar (Cerro Porteño).

Delanteros: Allan Wlk Duré (Olimpia), Leonardo Rolón (General Caballero JLM) y Hugo Adrián Benítez (Olimpia).

Director técnico: Aldo Bobadilla.

La campaña consagratoria

Fase de grupos

4 de octubre de 2022: Paraguay 6-Perú 0. Goles: Allan Wlk Duré 3, Leonardo Rolón, Jack Carhuallanqui, en contra y Kevin Pereira.

6 de octubre: Paraguay 1-Uruguay 1. Gol: Allan Wlk Duré.

8 de octubre: Paraguay 0-Venezuela 2.

Semifinal

10 de octubre: Colombia 2-Paraguay 4. Goles: Allan Wlk Duré, Kevin Pereira, Víctor Sebastián Quintana y Matías Segovia “Segovinha”.

Final

12 de octubre: Paraguay 1-Ecuador 0. Gol: Allan Wlk Duré.