Mas metales para el Team Paraguay en tres disciplinas de los Suramericanos

El Team Paraguay se colgó 5 medallas en la jornada de este jueves, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consiguiéndolos en la Bochas (1 de plata), Vóley Playa (1 plata), Remo (2 de bronce) y Boxeo (1 de bronce).

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Las Bochas le dieron medalla de plata al país. En la modalidad Punta Rafa Volo Mixto hubo dicho metal con la incursión de los bochófilos Thaila Kreuz y Marcos Moreira. Chile se quedó con el oro y Argentina con la presea bronceada.

El vóley playa también celebró con la medalla de plata conseguida por la dupla olímpica Michelle Valiente/Giuliana Poletti, que cayó en la final 0-2 contra las brasileñas Carol/Rebecca, con score de 14-21 y 17-21.

En Remo, Ale Alonso y Nicole Martínez se colgaron medalla de bronce en Doble par, con un tiempo de 6′54,56, detrás de Brasil 06:45.36 y Chile 06:46.37.

Bronce en Cuatro sin timonel con Ale Alonso, Nicole Martínez, Agustina López y Fiorela Rodríguez (6′31,78), escoltando a Chile (6′26,81) y Argentina (6′30,97).

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Boxeo de bronce. La boxeadora Minerva Montiel perdió 0-5 contra Omailyn Cegovia de Venezuela, para llegar a importantes instancias finales. Tras la derrota le correspondió la presea de bronce.

Mas intervenciones de la legión guaraní

Gran debut en fútbol masculino. La selección paraguaya le dejó sin las ganas a la selección anfitriona, al derrotarla por 2 goles contra 1. Los goles guaraníes fueron de Junior Gamarra y Pedro Zarza, mientras el gol inicial fue para Argentina, por medio de Diego Placente.

Golf. Sofía García está primera en la tercera ronda del certamen de golf, con 8 bajo par de cancha, faltando la última ronda que será este viernes. En el quinto puesto están Milagros Chávez (+3), mientras Gustavo Silvero está también quinto (-3) y Marcelo Ruiz novenio (+1).

Balonmano. Las Guerreras siguen su marcha hacia las medallas, derrotando a Perú por 28-10, en su segunda presentación, de cinco citas.

Remo. Rocío Bordón quedó 5ª en Single peso ligero, donde se adjudicaron medallas Chile, Brasil y Uruguay.

En la rama varonil, Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi quedaron en sexto lugar, mientras Chile, Uruguay y Argentina se adjudicaron los metales, en Dos sin timonel.

Igual posición se llevaron Gabriel Yser y Gonzalo Ruiz, en Doble par peso ligero, mientras Argentina, Venezuela y Uruguay subieron al podio.

En Ocho con timonel, el team albirrojo se ubicó en 5° lugar, ganando preseas Uruguay, Argentina y Chile.

Vela. En las modalidades ILCA 6 e ILCA 7, Martina Vera (I6) y Joaquín Frutos (I7), quedaron sextos en la 2ª, 3ª y 4ª regatas que corrieron.

Vóley Playa. Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare cerraron participación quedando la sexta posición, luego de perder 1-2 contra De la Hoz/Noriega de Colombia (21-18, 16-21, 13-15).

Esgrima. En Espada Equipos Femenino, las tiradoras quedaron en la sexta posición, luego de perder 45x32 contra Brasil. Antes le ganaron a Uruguay 45x25 para disputar el quinto puesto contra Brasil.

Tiro deportivo. Fiorella Idoyaga quedó en la quinta posición en 10 metros - Rifle de Aire Comprimido - Femenino, mientras las medallas se llevaron Argentina, Brasil y Perú.