Polideportivo
18 de septiembre de 2026 a la - 20:18

Luque prepara una gran exhibición de artes marciales por el Mes de la Juventud

GOKU Arzamendia, artes marciales será parte de la jornada deportiva.
GOKU Arzamendia, artes marciales será parte de la jornada deportiva.

La Plaza Mariscal López será escenario el sábado 26 de septiembre de una jornada deportiva y comunitaria, con exhibiciones de taekwondo, kung fu y otras disciplinas. El acceso será libre y estará dirigido a toda la familia.

Por ABC Color
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En el marco del Mes de la Juventud, Luque prepara una jornada que busca reunir deporte, vida saludable e integración comunitaria con la actividad denominada “Luque fomenta el deporte: Gran exhibición de artes marciales”, que se desarrollará el sábado 26 de septiembre, desde las 17:30, en la Plaza Mariscal López.

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La propuesta, de acceso libre y abierto a toda la familia, contará con la participación de academias, escuelas e instructores de reconocida trayectoria, que presentarán demostraciones de distintas disciplinas de artes marciales.

Entre las instituciones participantes se encuentran Taekwondo ATA Luque – 1984, bajo la dirección del Master Tomás Bernal; Goku Arzamendia Martial Arts & Fitness; Black Bull Academy y la Escuela de Kung Fu del Templo Shaolin, dirigida por el profesor Fabio Pacua.

Durante la jornada, atletas y alumnos realizarán exhibiciones de taekwondo, kung fu y otras disciplinas, permitiendo al público conocer de cerca estas prácticas y el trabajo que las academias desarrollan con niños, jóvenes y adultos.

Una interesante cartelera está prevista para la jornada deportiva.
Una interesante cartelera está prevista para la jornada deportiva.

La actividad tiene como uno de sus principales objetivos ofrecer a niños y jóvenes alternativas saludables para aprovechar su tiempo libre, además de transmitir valores como la disciplina, el respeto, la perseverancia, la superación personal, el compañerismo y la convivencia.

El impulsor de la iniciativa, Osdani Aguilera Zelaya, destacó que la intención es que este tipo de encuentros no se limite a una actividad ocasional, sino que pueda convertirse en una propuesta constante en los diferentes barrios y espacios públicos de Luque.

La iniciativa busca acercar el deporte a la ciudadanía y generar oportunidades para que niños, jóvenes y adultos puedan descubrir y desarrollar sus capacidades, además de entrar en contacto directo con academias, profesores, instructores y distintas disciplinas deportivas.

En ese sentido, Aguilera Zelaya sostiene que fomentar el deporte también implica apostar por la prevención, la vida saludable y la recuperación de los espacios públicos como puntos de encuentro, recreación e integración para la comunidad.

Bajo el lema “Más jóvenes, más deporte”, la invitación está abierta a todas las familias luqueñas para acompañar a los deportistas, conocer las diferentes disciplinas y disfrutar de una tarde de actividad y recreación al aire libre.

La cita será el sábado 26 de septiembre, desde las 17:30, en la Plaza Mariscal López de Luque, con acceso gratuito.