Otro día cargado para el Team Paraguay este sábado en Santa Fe 2026

El Team Paraguay tendrá este sábado 19 de septiembre otra jornada cargada de competencia en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con atletas y equipos nacionales buscando avanzar en sus respectivas disciplinas y seguir sumando resultados para la delegación.

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En fútbol masculino, Paraguay enfrentará a Venezuela, mientras que en gimnasia rítmica habrá participación nacional en las pruebas individuales de mazas y cinta, además de la competencia por equipos.

Judo y lucha

El judo tendrá una importante presencia paraguaya desde las 10:00. Gabriela Narváez enfrentará a Noelia Paz, de Bolivia, en los octavos de final de la categoría hasta 48 kg, mientras que Paloma Narváez se medirá con la peruana Driulys Rivas.

También competirán Edgar Benítez en 52 kg, Ángel Gini en 90 kg y Mario Chaparro en 100 kg, todos en cuartos de final.

En lucha olímpica, Pablo Vera competirá en la categoría libre 65 kg, mientras que Raymin Hosseini tendrá actividad en libre 86 kg, con combates correspondientes a la fase de grupos.

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Deportes colectivos

El voleibol también tendrá una agenda intensa. La selección femenina enfrentará a Chile por la quinta fecha.

En rugby 7, Paraguay disputará encuentros correspondientes a las diferentes fechas de la competencia, mientras que en balonmano femenino la Albirroja enfrentará a Uruguay desde las 17:00.

El hockey sobre césped femenino tendrá a Paraguay frente a Uruguay, desde las 10:00, en la primera ronda.

Tiro, vela y esquí náutico

En tiro deportivo, Paraguay competirá en la modalidad Trap 50. La clasificación comenzará a las 09:00 y la final está prevista para las 14:30.

La vela también tendrá actividad desde las 09:30 en la Costanera Este de Santa Fe, con Martina Vera en ILCA 6 y Joaquín Frutos en ILCA 7, quienes disputarán las rondas de regatas 6, 7 y 8.

Por su parte, en esquí náutico y wakeboard, Giovanni Vigo y Camilo Corrales competirán desde las 09:00 en las preliminares de wakeboard, mientras que la definición del overall está prevista para las 13:30.

El Team Paraguay encara así otra extensa jornada en Santa Fe, con presencia en múltiples escenarios y disciplinas, en busca de seguir sumando actuaciones destacadas y medallas para la delegación nacional.