Prometedor III South American Fighting Championship (SFC) Paraguay 2026

El III South American Fighting Championship presenta combates de gran nivel, con duelos por títulos de MMA y Kickboxing, en el “poli” municipal de la ciudad de Fernando de la Mora. Los organizadores anuncian también cobates de Muay Thai y Wrestling.

En Artes Marciales Mixtas resalta el choue de fondo entre Mayvir “Aruban” Earthquaque Orman que combatirá contra César “Duro” Benítez. El arubeño y el argentino se trenzarán en la categoría +93 kilos, 5 rounds de 3x1, en la disputa por el título WMMAL (World Mixed Martial Arts League o Liga Mundial de Artes Marciales Mixtas) entidad con sede oficial en Estados Unidos y presidida por Rafael López Rojas.

El semifondo tendrá presencia guaraní con la pelea entre Roberto “Guerrero” Gamarra y el argentino Gustavo “Pitbull” Bazán, en +93 kilos, 5 rounds de 3x1.

Otros combates. También concitan la atención de los amantes de los combates, el encuentro entre “Toto Almada” de Argentina ante Fabio “Huracán” Barzalá de Paraguay por el titulo Sudamericano de Boxeo Extremo con guantes de MMA.

Los paraguayos Ángel Alarcón-Blas Rolón van por el cetro Nacional de kickboxing SFC.

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Cartelera de kickboxing

También habrá actividad para los seguidores del kickboxing, se anuncia una pelea, donde buscarán el cinturón ecuménico Arnulfo Navarro y Ángel “Silencio” Cabañas. Los peleadores van por el titulo mundial de la World Kickboxing Network (WKN).

Entradas: G. 50.000 (platea) y G. 100.000 (ring-side).