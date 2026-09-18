Trinity conquista el doble título de los JEEN 2026 y representará a Paraguay

El Trinity College cerró con festejo su participación en los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales (JEEN) 2026, al conquistar los títulos de básquetbol Sub 14, tanto en la rama femenina como masculina.

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Los equipos del colegio disputaron ayer sus últimos encuentros de la competencia y, con los resultados obtenidos, se aseguraron el campeonato nacional y el derecho de representar a Paraguay en los Juegos Escolares Sudamericanos, donde se medirán con representantes de distintos países de la región.

Uno de los nombres que se destaca en el plantel femenino es el de Alexa Martina Udrizar, quien, con apenas 12 años, compite en la categoría Sub 14 con la camiseta número 7. Con sus 1,81 metros de estatura, integra el equipo que consiguió el título nacional.

Para Alexa y sus compañeras, el logro tiene un significado especial, ya que se trata de su primera participación en los JEEN. El campeonato representa además el punto de partida para un nuevo desafío: vestir los colores de Paraguay en la competencia sudamericana.

El doble campeonato conseguido por Trinity refleja el trabajo realizado en la formación de jóvenes jugadores y abre una nueva oportunidad para que sus representantes continúen desarrollándose y ganando experiencia en el ámbito internacional.

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Ahora, los campeones nacionales enfocan la mirada en Ecuador, donde tendrán la oportunidad de representar al país y medirse con jóvenes talentos del básquetbol escolar sudamericano.