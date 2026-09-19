Agathe Guillemot y Robert Farken, campeones del mundo de la milla

Tras el éxito de la primera edición en Riga (Letonia) en 2023, Copenhague fue designada sede para la segunda edición de los Mundiales en ruta para concluir la temporada oficial de campeonatos organizados por World Athletics.

La prueba que abrió este Mundiales fue la milla, en la que Guillemot, de 27 años, sorprendió en el recorrido de 1.609 metros a la gran favorita, la etíope Freweyni Hailu, la doble campeona mundial de pista cubierta de 1.500 que repitió el segundo puesto de hace tres años en Riga.

Tras dominar la primera parte de carrera, Guillemot tomó la delantera pasado el ecuador de recorrido y consiguió imprimir un ritmo que hizo sufrir a Hailu. La francesa entró en meta con un crono de 4:22.74, récord de Europa de la distancia, mientras que la etíope registró 4:24.35. Tercera fue la keniana Miriam Cherop con 4:25.71.

En la categoría masculina también hubo sorpresa porque el principal favorito, el estadounidense Yared Nuguse, finalizó segundo. El medallista de bronce olímpico en 1500 metros y antiguo poseedor del récord mundial de la milla en pista cubierta llegó a Copenhague tras demostrar este mismo año su habilidad en ruta, al ganar el título estadounidense en abril con un tiempo de 3:54.06.

En la capital danesa, tras liderar la prueba durante gran parte del recorrido, se quedó sin fuerza en las piernas cuando en el tramo final Robert Farken hizo un cambio de ritmo al que no supo responder. El alemán entró en meta en un tiempo de 3:51.80, aventajando en solo 53 centésimas a Nuguse (3:52.33). Tercero fue el luxemburgués Ruben Querinjean con 3:52.77, récord nacional.