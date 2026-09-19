Los Juegos Asiáticos se inauguran en Japón con el "latido armónico" de 45 países

La inauguración, dirigida por el cineasta local Yukihiko Tsutsumi bajo el tema de unidad continental 'Harmonic Heart Beat' (Latido armónico), se llevó a cabo en el estadio Paloma Mizuho, de unas 35.000 plazas, y ante la presencia del emperador Naruhito y la emperatriz Masako.

Con una presencia récord de más de 11.000 atletas, los Juegos Asiáticos, que se celebran cada cuatro años, abarcan en esta edición 43 deportes y 71 disciplinas, con 469 eventos bajo el lema 'Imagina una sola Asia'. El evento deportivo, que Japón acoge por primera vez desde 1994, finalizará el 4 de octubre.

Tras el izado de la bandera japonesa por parte de oficiales de las Fuerzas de Autodefensa, se activó una plataforma gigante en forma de corazón iluminada por luces de colores, proyectores y fuegos artificiales, para más tarde dar comienzo al desfile de las delegaciones, en el evento televisado por la cadena surcoreana SBS.

Destacó la aparición de la delegación de Corea del Norte, un país que envió a 107 deportistas inscritos en 14 deportes para esta edición. El régimen reclusivo había regresado a una gran cita internacional en los Juegos Asiáticos Hangzhou 2022, celebrada en 2023, después de ausentarse de Tokio 2020 por la pandemia.

Los asuntos intercoreanos formaron parte de una polémica este viernes cuando se reprodujo por error el himno norcoreano en lugar del surcoreano antes de un partido de hockey masculino entre Corea del Sur y Bangladés. Los organizadores se disculparon posteriormente con la delegación surcoreana, según el Comité Olímpico y Deportivo Surcoreano (KSOC).

El espectáculo posterior combinó tradición y tecnología, incluido un número escénico con elementos del teatro kabuki y decenas de bailarines.

El pebetero fue encendido conjuntamente por los exlanzadores de martillo japoneses Shigenobu Murofushi, cinco veces campeón en los Juegos Asiáticos, y su hijo Koji Murofushi, campeón olímpico en Atenas 2004.

Para la ceremonia, se preveía un despliegue de unos 10.000 agentes de policía y restricciones en el uso de drones, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

China lideró el medallero por oros en las tres últimas ediciones de los Juegos Asiáticos, con Japón y Corea del Sur disputándose las siguientes posiciones.