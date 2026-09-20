Cuba celebra la vuelta de su selección de voleibol masculino al escenario olímpico

Medios estatales de la isla destacan en titulares como "Voleibol masculino cubano regresa a los Juegos Olímpicos", "Voleibol masculino de Cuba logra el boleto olímpico" y "Cuba asegura clasificación olímpica de su voleibol (m)", la conquista de la clasificación en el Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Con parciales de 25-21, 25-23, 23-25 y 25-22, los cubanos se impusieron a los canadienses para conseguir el único cupo en disputa para la próxima cita bajo los cinco aros.

"¡Qué dulce es la revancha! Cuba debió esperar mucho tiempo, pero logró saborearla este sábado en Moncton, Canadá, para saldar una cuenta pendiente dejada en otra ciudad del país norteño, en Vancouver, más de seis años atrás", resaltó en esta jornada un artículo del periódico local Granma.

Asimismo comenta que "parecía una generación perdida, tras fallar en el intento de asistir a Tokio (2020) y París (2024), pero convirtió la tercera oportunidad en la vencida y ahora debemos llamarla una generación olímpica, la que nos devuelve a ese escenario luego de Río-2016".

En un mensaje de felicitación a los voleibolistas, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró en las redes sociales que "Vuelve el voleibol cubano a unos Juegos Olímpicos. En cancha canadiense, ante el mismo rival que un día nos arrancó el sueño, esta vez no hubo lamento. Simón, Yant y López guiaron al equipo con coraje. 3-1 ante los anfitriones. Boleto sellado para Los Ángeles 2028".

Un comentario publicado en la web Cubadebate también recordó como "una deuda más reciente" que Canadá había derrotado 3-0 a Cuba en las semifinales del Campeonato Continental Norceca celebrado en el mismo escenario:

"Los cubanos cambiaron el desenlace, devolvieron el golpe y transformaron aquella derrota en una noche de reivindicación deportiva", añadió.

En esta victoria, los medios destacan las actuaciones de Yant y López como "líderes auténticos", así como los "14 puntos del opuesto Alejandro Miguel González, la "extraordinaria defensa de campo" de Yonder García y la autoría de "nueve unidades" de Robertlandy Simón, catalogado entre los mejores centrales de la historia.