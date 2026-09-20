Evenepoel conquista en Montreal su cuarto Mundial consecutivo contrarreloj

Evenepoel completó los 39,2 kilómetros del recorrido en 44 minutos, 53 segundos y 13 centésimas, a una velocidad media de 52,4 kilómetros por hora, y aventajó a Ganna en 57,31 segundos.

"Obviamente, el objetivo era venir aquí y ganar por cuarta vez consecutiva. Era una gran motivación", declaró Evenepoel tras la prueba, antes de agradecer el trabajo de todo su equipo durante la preparación y, en especial, el desarrollo del nuevo material con el que compitió.

El belga destacó también las características de una contrarreloj que combinó tramos muy diferentes.

"Ha sido bastante rápida hoy. Estoy muy contento con las sensaciones y con cómo tomé las curvas. Era un recorrido muy exigente, con un inicio y un final técnicos y una parte intermedia realmente de potencia", explicó.

El joven francés Paul Seixas completó el podio, a 1 minuto y 13,04 segundos del ganador, por delante del estadounidense Brandon McNulty, cuarto a 1:25,27, y del sueco Jakob Söderqvist, quinto a 1:26,18, que sufrió una caída en el tramo final aunque pudo continuar.

Con su victoria, Evenepoel prolongó un dominio en la especialidad. El belga ya había ganado los Mundiales de 2023, 2024 y 2025 y se convirtió en Montreal en el primer ciclista que encadena cuatro títulos mundiales de contrarreloj.

Evenepoel reveló que apenas necesitó unos kilómetros para comprobar que estaba marcando diferencias. "Después de seis kilómetros tuvimos una referencia de tiempo personal y sabía que ya estaba por delante del resto", señaló.

El campeón reconoció que en ese momento llegó a pensar que había comenzado demasiado fuerte, pero pronto comprobó que podía mantener el ritmo: "Pensé que quizá me había pasado de ritmo, pero pude seguir apretando".

La superioridad de Evenepoel fue especialmente significativa ante Ganna, doble campeón mundial de la especialidad y considerado su principal rival antes de la salida. Entre ambos habían conquistado cinco de los seis últimos títulos mundiales antes de la prueba de Montreal.

Seixas confirmó por su parte su condición de una de las grandes figuras emergentes del ciclismo francés al terminar tercero.

El mexicano Isaac del Toro, que llegaba a los Mundiales tras imponerse el pasado fin de semana en el Gran Premio de Montreal, terminó sexto, con un tiempo de 46:31,96, a 1:38,83 de Evenepoel.

El español Iván Romeo concluyó en la decimoquinta posición, con 47:06,26, a 2:13,13 del campeón mundial.

Evenepoel podrá ahora centrarse en la prueba en línea del próximo domingo. "Ahora hay bastante tiempo para descansar y disfrutar de este momento especial. Y después, desde el martes, concentración total en el domingo", afirmó.

Los Mundiales de Montreal, que reúnen a alrededor de un millar de corredores de unas cien naciones, continuarán hasta el 27 de septiembre y repartirán trece títulos entre las categorías élite, sub-23 y júnior.