Gran Bretaña elimina a Ecuador en la Copa Davis

Tras ganar los dos individuales del sábado, Henry Patten y Neal Skupski remataron el triunfo británico superando en dos sets, por 6-3 y 6-4, a los ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar.

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Patten, #1 del mundo en dobles, y su compañero Skupski, #3, lograron un único quiebre de servicio en el primer set para tomar el control frente a sus rivales, ubicados en los puestos 91 y 93 del ránking.

En la segunda manga, la dupla británica se adelantó en el noveno juego, antes de cerrar de inmediato el partido y la eliminatoria.

También lograron la victoria en dobles los germanos, para ponerse en ventaja en la eliminatoria frente a Croacia en Alemania.

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Kevin Krawietz y Tim Puetz derrotaron por 7-5 y 6-2 para poner 2-1 por delante a los germanos, dando la posibilidad a su #1, Alexander Zverev, de clasificar a su país para las finales.

Frente a Dino Prizmic (#103 del circuito), el reciente ganador del US Open y vencedor esta temporada también de Roland Garros apenas tuvo problemas para ganar por 6-2 y 6-4 y meter a Alemania en las Finales, donde tratará de ganar un título de la Copa Davis que no consigue desde 1993.

Ya se conocen siete de los ocho equipos que disputarán el título en Bolonia del 29 al 29 de noviembre: Italia (vigente campeona), Gran Bretaña, Alemania, República Checa, Corea del Sur, Austria y Canadá.

España está muy cerca de convertirse en el último clasificado. Domina por 2-0 a Chile en Santiago y Pedro Martínez y Jaume Munar tendrán la ocasión este domingo de lograr el tercer y decisivo punto frente a Tomás Barrios y Alejandro Tabilo.

En caso de victoria chilena, Rafa Jódar y Daniel Mérida, que dieron los primeros puntos a los españoles el sábado, tendrán la responsabilidad de rematar la faena.