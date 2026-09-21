El fútbol italiano da el último adiós a Sandro Mazzola en Milán

La ceremonia se celebró en la basílica de Sant'Ambrogio, donde familiares, exjugadores y representantes del mundo del fútbol rindieron homenaje a uno de los grandes símbolos de la historia del Inter y del 'calcio'.

El Ayuntamiento de Milán declaró este lunes día de luto ciudadano en memoria de Mazzola, mientras las banderas de los edificios públicos ondearon a media asta.

Entre las muestras de homenaje destacaron las coronas de flores enviadas por la FIFA y por distintos organismos y clubes del fútbol italiano, además de las pancartas y los mensajes que portaron los cientos de aficionados que se acercaron al último homenaje del exfutbolista, la mayoría interistas.

"Tu nombre quedará entre las páginas de nuestra historia", se leyó en uno de los grandes carteles dedicados a Mazzola.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había dedicado un mensaje de despedida a Mazzola, al que definió como una figura ligada a la historia del fútbol italiano y mundial.

Entre los antiguos compañeros de Mazzola estuvo Aristide Guarneri, integrante de la 'Grande Inter' y compañero del delantero durante nueve temporadas.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, los exjugadores nerazzurri Giuseppe Bergomi, Francesco Toldo, Iván Ramiro Córdoba y Esteban Cambiasso, además del presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò.

También acudieron el presidente del Milan, Paolo Scaroni, y el del Torino, Urbano Cairo, entre otros.

Durante la ceremonia se leyó una carta del expresidente del Inter Massimo Moratti, en la que agradeció a Mazzola la herencia que deja al club y recordó sus goles, su estilo y su determinación.

El féretro salió de Sant'Ambrogio entre los aplausos de los aficionados y será enterrado en el cementerio de Monza.

Mazzola fue uno de los grandes protagonistas de la 'Grande Inter' de Helenio Herrera, con la que conquistó cuatro ligas italianas, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Con la selección italiana ganó la Eurocopa de 1968 y disputó los Mundiales de 1966, 1970 y 1974.

Tras su retirada continuó vinculado al fútbol como dirigente y posteriormente como comentarista de televisión.

Su figura quedó ligada durante más de medio siglo al Inter, club en el que debutó en 1961 y del que se convirtió en uno de sus grandes símbolos.