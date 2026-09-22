Otra sorpresa basketera, Campoalto derrota a Félix Pérez y le complica el camino

Deportivo Campoalto se despertó tardíamente en la lucha por un lugar en la segunda etapa del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, y venció a Félix Pérez Cardozo con suficiencia por el score de 83-68.

Lea más: Amambay se consolida

Los vinotintos sorprendieron a los de Villa Morra, venciendo con parciales de 25-21, 16-10, 22-23 y 20-14.

El gran goleador del juego fue el “estudiante” Francisco Bogarín 26 puntos, mientras que por parte de los rojos sobresalió Henry Leiva con 16 puntos.

Este lunes también se disputaron los partidos: San Alfonzo de Minga Guazú 59 - 76 San José y Deportivo Amambay 85-70 Colonias Gold.

Este martes completan la fecha 13: Capiatá Bulls vs. Olimpia Kings.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Posiciones. La tabla de posiciones, quedando aún pendiente la regularización del juego entre Amambay y Félix Pérez Cardozo correspondiente a la fecha 7 de la primera rueda, está así:

1° Deportivo San José 26 puntos

2° Colonias Gold 22 puntos

3° Olimpia Kings 21 puntos (1 juego menos)

4° Deportivo Amambay 19 puntos (1 juego pendiente)

5° Deportivo Campoalto 18 puntos

6° Félix Pérez Cardozo 17 puntos (1 juego pendiente)

7° San Alfonzo de Minga Guazú 15 puntos

8° Capiatá Bulls 12 puntos (1 juego menos).