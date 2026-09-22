Desestiman la demanda de 20 millones de dólares contra la WTA

Tara Moore, que llegó a ser la mejor británica en la disciplina del dobles, dio un doble positivo en esteroides en 2022 y alegó que fue debido al consumo de carne contaminada en Colombia.

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Pese a que recibió una suspensión temporal y estuvo 19 meses fuera de competición, su sanción fue revocada por un tribunal independiente, la ITIA, el organismo que vela por la integridad en el tenis, llevó el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo que corroboró la sanción de cuatro años.

Esto desembocó en que Moore llevó el incidente a arbitraje con la WTA primero y, tras fallar esta vía, demandó a la asociación tenística en Estados Unidos.

La defensa de Moore se basó en que la WTA no proveyó de suficiente información a las jugadoras sobre los riesgos de comer carne en determinados países.

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Sin embargo, el juez Andrew Carter determinó que no había base legal para la demanda de Moore y que el proceso de arbitraje había sido justo. La suspensión de Moore, que ahora tiene 34 años, terminará en diciembre de 2027.