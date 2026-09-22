Polideportivo
22 de septiembre de 2026 a la - 09:25

El venezolano Marqués pide a sus compañeros hacerse “fuertes en casa”

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Granada (España), 22 sep (EFE).- El delantero venezolano del Granadal, Alejandro Marqués, ha pedido a sus compañeros ganar el próximo sábado al Andorra en el Nuevo Los Cármenes para hacerse “fuertes en casa” y “sacar lo positivo” de la derrota sufrida la pasada jornada en Leganés (3-2), en la Segunda división española de fútbol.

Por EFE
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Marqués destacó ante los medios del club cómo el Granada “supo reponerse” a los “dos golpes duros sufridos” en forma de goles recibidos en el inicio de partido en Leganés, donde los rojiblancos cayeron el domingo por 3-2.

“Supimos mantener la calma y hasta logramos darle la vuelta al resultado con un gol que nos anularon de forma dudosa”, explicó el venezolano, primer jugador del Granada que llega a dos tantos esta campaña.

“Hay que sacar lo positivo del pasado partido y pensar ya en la siguiente semana, en que tenemos que sacar los puntos ante el Andorra y hacernos fuertes en casa”, añadió el venezolano, que acumula tres partidos seguidos como titular con el Granada.

Marqués quiso “agradecer” a la afición del Granada “el apoyo” que dan porque “siguen al equipo tanto en casa como a cualquier estadio y siempre están ahí”.