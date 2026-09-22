Polideportivo
22 de septiembre de 2026 a la - 22:32

Fio Gatti conquista el bronce y suma la medalla 26 para el Team Paraguay en Santa Fe 2026

Fiorella Gatti sumó medalla de bronce y la 26 del Team Paraguay.
Fiorella Gatti sumó medalla de bronce y la 26 del Team Paraguay.

La joven squashista paraguaya Fiorella Gatti, de 18 años, se quedó con la medalla de bronce en la modalidad individual femenina durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con esta presea, Gatti aportó la medalla número 26 al medallero del Team Paraguay, que acumula cinco oros, siete platas y 14 bronces.

Por David Rolón
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Gatti alcanzó las semifinales del singles, instancia en la que cayó ante la ecuatoriana María Moya por 3-1, con parciales de 11-6, 6-11, 13-11 y 12-10. El resultado le permitió quedarse con la medalla de bronce de la competencia.

Lea más: Gatti asegura dos medallas y sigue en carrera en el squash de Santa Fe 2026

La paraguaya también tuvo acción en el dobles femenino, donde formó pareja con Luján Palacios. La dupla nacional derrotó a las argentinas Paula Rivero y Candela Bernard por 2-0, con parciales de 11-6 y 11-6.

Con esta victoria, Gatti y Palacios avanzaron a las semifinales y aseguraron otra medalla para el Team Paraguay. La dupla paraguaya volverá a competir este miércoles, desde las 19:30, frente a las ecuatorianas María Buenaño y María Falconí.

Otros resultados del squash paraguayo

En el individual masculino, Francesco Marcantonio quedó eliminado en los cuartos de final tras caer ante el argentino Jeremías Azaña por 3-1, con parciales de 6-11, 11-7, 3-11 y 8-11.

En dobles masculino, la pareja conformada por Damián Casarino y Francesco Marcantonio fue superada por los colombianos Matías Knudsen y Andrés Herrera por 2-0, con parciales de 11-1 y 11-7.

Por su parte, en dobles mixtos, Andrés Acosta y Belén Saavedra perdieron ante los bolivianos Cristhiam Roldán y Andrea Fuertes por 2-1, con parciales de 11-5, 6-11 y 11-10.

Con la presea obtenida por Fiorella Gatti, el Team Paraguay suma hasta el momento 26 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: 5 de oro, 7 de plata y 14 de bronce.