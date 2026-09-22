Fio Gatti conquista el bronce y suma la medalla 26 para el Team Paraguay en Santa Fe 2026

Gatti alcanzó las semifinales del singles, instancia en la que cayó ante la ecuatoriana María Moya por 3-1, con parciales de 11-6, 6-11, 13-11 y 12-10. El resultado le permitió quedarse con la medalla de bronce de la competencia.

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La paraguaya también tuvo acción en el dobles femenino, donde formó pareja con Luján Palacios. La dupla nacional derrotó a las argentinas Paula Rivero y Candela Bernard por 2-0, con parciales de 11-6 y 11-6.

Con esta victoria, Gatti y Palacios avanzaron a las semifinales y aseguraron otra medalla para el Team Paraguay. La dupla paraguaya volverá a competir este miércoles, desde las 19:30, frente a las ecuatorianas María Buenaño y María Falconí.

Otros resultados del squash paraguayo

En el individual masculino, Francesco Marcantonio quedó eliminado en los cuartos de final tras caer ante el argentino Jeremías Azaña por 3-1, con parciales de 6-11, 11-7, 3-11 y 8-11.

En dobles masculino, la pareja conformada por Damián Casarino y Francesco Marcantonio fue superada por los colombianos Matías Knudsen y Andrés Herrera por 2-0, con parciales de 11-1 y 11-7.

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Por su parte, en dobles mixtos, Andrés Acosta y Belén Saavedra perdieron ante los bolivianos Cristhiam Roldán y Andrea Fuertes por 2-1, con parciales de 11-5, 6-11 y 11-10.

Con la presea obtenida por Fiorella Gatti, el Team Paraguay suma hasta el momento 26 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: 5 de oro, 7 de plata y 14 de bronce.