Gatti asegura dos medallas y sigue en carrera en el squash de Santa Fe 2026

Gatti protagonizó una gran remontada en los cuartos de final del singles femenino frente a la peruana Luciana Castillo. La paraguaya comenzó perdiendo los dos primeros juegos, por 11-5 y 11-9, pero reaccionó con autoridad para ganar los tres siguientes por 11-9, 14-12 y 11-8.

Lea más: Santa Fe 2026: Gatti y Marcantonio sacan pecho por Paraguay en el squash

El triunfo por 3-2 le permitió instalarse entre las cuatro mejores del torneo y, al tratarse de una competencia con medallas para las semifinalistas, Gatti aseguró una presea para Paraguay.

Pero la jornada todavía tenía más para la paraguaya. En el dobles femenino, Gatti y Luján Palacios volvieron a imponerse, esta vez ante las argentinas Paula Rivero y Candela Bernard, por 2-0, con parciales de 11-6 y 11-6.

La victoria también depositó a la dupla paraguaya en las semifinales y le aseguró otra medalla para el Team Paraguay.

Así, Gatti tendrá la posibilidad de luchar por una medalla de un color superior en las dos modalidades. En el singles femenino volverá a competir esta tarde, a las 19:40, frente a la ecuatoriana María Moya, por un lugar en la final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otros resultados del squash paraguayo, Jeremías Azaña cayó en los cuartos de final del individual masculino frente al argentino Francesco Marcantonio por 3-1, con parciales de 6-11, 11-7, 3-11 y 8-11.

En dobles masculino, la dupla paraguaya integrada por Matías Knudsen y Andrés Herrera perdió ante los colombianos Damián Casarino y Francesco Marcantonio por 2-0 (11-1 y 11-7).

En dobles mixtos, Andrés Acosta y Belén Saavedra fueron superados por los bolivianos Cristhiam Roldán y Andrea Fuertes por 2-1, con parciales de 11-5, 6-11 y 11-10.