Kings con partido de trámite contra Capiatá Bulls

En un partido que desde la previa pintaba favorable a Olimpia, en la disputa fue un claro triunfo para los Reyes, en condición de visitante frente a Capiatá Bulls, en el Complejo SUMA de Luque. Los franjeados festejaron sobriamente la victoria que los mantiene en la parte alta de la tabla del Torneo Clausura de baloncesto.

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Los “Toros” de Capiatá no consiguieron victoria en lo que va del torneo y en esta ocasión cayeron por 44-93, con parciales: 21-17, 11-37, 2-22 y 10-17.

El franjeado James Lanard Resse fue arriba en el goleo, con 24 puntos, y en el team torero Diego Figari convirtió 9 puntos.

Este lunes hubo tres partidos, con estos resultados: Deportivo Amambay 85-70 Colonias Gold, Deportivo Campoalto 83-68 Félix Pérez Cardozo y San Alfonzo de Minga Guazú 59-76 San José.

* Posiciones. La tabla de posiciones, quedando aún pendiente la regularización del juego entre Amambay y Félix Pérez Cardozo correspondiente a la fecha 7 de la primera rueda, está así:

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1° Deportivo San José 26 puntos

2° Olimpia Kings 23 puntos

3° Colonias Gold 22 puntos

4° Deportivo Amambay 19 puntos (1 juego pendiente)

5° Deportivo Campoalto 18 puntos

6° Félix Pérez Cardozo 17 puntos (1 juego pendiente)

7° San Alfonzo de Minga Guazú 15 puntos

8° Capiatá Bulls 13 puntos.