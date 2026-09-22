Paraguay brilló en el Sudamericano IFBB de fisicoculturismo y fitness

El gran protagonista paraguayo fue Oscar García, quien se consagró campeón Overall de Classic Physique, además de conquistar el título de la categoría Senior hasta 175 centímetros y obtener la medalla de plata en Bodybuilding Senior hasta 90 kg. García también formó parte, junto a Nancy Brizuela, de la dupla campeona en Mixed Pairs Open.

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Paraguay sumó otros ocho títulos sudamericanos en diferentes categorías. Enzo Gómez se consagró campeón en Bodybuilding Junior; Nancy Brizuela, en Women’s Physique Open; Araceli Benítez, en Bikini Senior hasta 162 cm; Sonia Romero, en Bikini Master +40 años; Romina Troche, en Wellness Senior hasta 163 cm; y Dahiana Villalba, en Fit and Beauty Open Category Challenger.

A estos resultados se sumaron los podios conseguidos por otros representantes paraguayos. Fernando Servín, en Bodybuilding Senior hasta 70 kg; Gustavo Sanabria, en Bodybuilding Master +60; Mathias Olmedo, en Muscular Men’s Physique +173 cm; Paz Mosqueira, en Wellness Junior; Vivian Benítez, en Women’s Artistic Fitness; Leandro Moreira, en Men’s Physique Senior hasta 176 cm; Noelia Espinoza, en Speed Fit Nivel Oro; y Diana Castillo, en Bikini Senior +162 Challenger, terminaron en el segundo lugar.

Los terceros puestos fueron para Matías Romero, en Classic Bodybuilding Senior hasta 171 cm; Julio Cabrera, en Classic Bodybuilding Senior hasta 175 cm; Sonia Romero, en Bikini Senior hasta 164 cm; Aracely Arias, en Bikini Junior; y Marco Penoni, en Men’s Physique Senior hasta 179 cm.

La competencia reunió durante cuatro jornadas a atletas de distintas categorías de culturismo, físico clásico y fitness. Las actividades comenzaron con la llegada y acreditación de las delegaciones, continuaron con el pesaje y las mediciones oficiales, además de la Asamblea General de la IFBB, y culminaron durante el fin de semana con las rondas preliminares, comparativas y finales.

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El campeonato tuvo como escenario principal el Salón Gran Panamericano del Hotel Marriott Buenos Aires y puso en juego 30 tarjetas profesionales IFBB Pro Cards, además de las categorías del IFBB Semi Pro South America.

Para Paraguay, el resultado dejó una cosecha de 10 títulos de categoría —contando el Overall de García—, nueve subcampeonatos y cinco terceros puestos, en una actuación que tuvo a Oscar García como principal figura de la delegación.