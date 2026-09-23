Chile deja fuera de semifinales a albirrojos del vóleibol, en los Suramericanos

El combinado guaraní de volleyball cayó este miércoles contra su par de Chile, en el tercer partido por el Grupo B de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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Chile se impuso por 3-0, con estos parciales. 25-23, 25-14 y 25-19, para dejar a Paraguay último en la tabla de posiciones.
En el debut “primaveral”, los albirrojos perdieron 3-1 contra la selección incaica.
El team paraguayo opuso mas resistencia, desde el vamos, y los parciales fueron bastante parejos, cayendo al principio 22-25, y ganando el segundo set 25-21. Perú ganó los dos siguientes chicos: 25-18 y 25-20.
Los peruanos cerraron en primer lugar en la serie y jugarán la semifinal contra Argentina.
Los partidos se celebran en el Estadio Cubierto Claudio Newell, donde los dueños de casa están liderando el Grupo A de la competencia.
En la apertura, Argentina le ganó 3-0 a Bolivia y el martes se impuso 3-0 a Colombia. Este miércoles, Colombia le ganó 3-0 a Bolivia.
* Programa del jueves. La programación de la jornada final será la siguiente:
Clasificación 5° y 6° puestos: 10:00 Bolivia vs. Paraguay;
Semifinales
15:00 Chile vs. Colombia;
19:00 Argentina vs. Perú.
Los ganadores se enfrentarán el viernes por el título, y los perdedores pelearán por subir al podio.