Polideportivo
23 de septiembre de 2026 a la - 17:58

Chile deja fuera de semifinales a albirrojos del vóleibol, en los Suramericanos

La selección de Chile (i) dejó fuera de las semifinales a Paraguay, que perdió sus dos partidos por la fase de grupos. Este jueves enfrentará a Bolivia para tratar de quedar en quinto lugar.
La selección de Chile (i) dejó fuera de las semifinales a Paraguay, que perdió sus dos partidos por la fase de grupos. Este jueves enfrentará a Bolivia para tratar de quedar en quinto lugar.

La selección paraguaya masculina de vóleibol no pudo contra los trasandinos, cayendo por 3-0, por el Grupo B de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedó fuera de las semifinales. Este jueves, Paraguay enfrentará a Bolivia por el quinto puesto.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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El combinado guaraní de volleyball cayó este miércoles contra su par de Chile, en el tercer partido por el Grupo B de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Chile se impuso por 3-0, con estos parciales. 25-23, 25-14 y 25-19, para dejar a Paraguay último en la tabla de posiciones.

En el debut “primaveral”, los albirrojos perdieron 3-1 contra la selección incaica.

El team paraguayo opuso mas resistencia, desde el vamos, y los parciales fueron bastante parejos, cayendo al principio 22-25, y ganando el segundo set 25-21. Perú ganó los dos siguientes chicos: 25-18 y 25-20.

Los peruanos cerraron en primer lugar en la serie y jugarán la semifinal contra Argentina.

Los partidos se celebran en el Estadio Cubierto Claudio Newell, donde los dueños de casa están liderando el Grupo A de la competencia.

En la apertura, Argentina le ganó 3-0 a Bolivia y el martes se impuso 3-0 a Colombia. Este miércoles, Colombia le ganó 3-0 a Bolivia.

* Programa del jueves. La programación de la jornada final será la siguiente:

Clasificación 5° y 6° puestos: 10:00 Bolivia vs. Paraguay;

Semifinales

15:00 Chile vs. Colombia;

19:00 Argentina vs. Perú.

Los ganadores se enfrentarán el viernes por el título, y los perdedores pelearán por subir al podio.