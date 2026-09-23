Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Las Rozas (Madrid). La selección española comienza este sábado una nueva etapa en su trayectoria con la disputa del primer partido de la nueva edición de la Liga de Naciones ante Inglaterra en Wembley y con el honor de lucir su segunda estrella de campeona del mundo tras el título conquistado en Estados Unidos el pasado verano. Información de Carlos Pérez Gil.

Barcelona. Cuando este jueves, ante la selección alemana, el español Xavi Hernández se siente en el banquillo del Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, no solo se convertirá en el primer entrenador extranjero desde 1978 que dirige la selección de Países Bajos, sino que culminará su histórico vínculo con el fútbol neerlandés.

Redacción Deportes. La selección de Corea del Norte, tres veces campeona y defensora del título, se ve las caras este miércoles con la de Colombia, cuyo cuarto puesto en 2010 es su mejor resultado, en las semifinales del Mundial 2020 de Polonia, en las que la de España, campeona en 2022 y subcampeona en 2018, se enfrenta a una Italia que nunca ha destacado en el torneo. Ambos partidos se juegan en Łódź.

Redacción Deportes. Previas de los partidos de la primera jornada de la Liga de Naciones Concacaf Puerto Rico-Guyana, República Dominicana-Nicaragua, Costa Rica-Curazao, Jamaica-Guatemala, Honduras-Surinam y El Salvador-Martinica.

- Previa del Gran Premio de Azerbaiyán, 15ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano de Bakú. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27). Jornada de descanso.

- Liga de Naciones. Presentación de la edición 2026/2027. (INFOGRAFÍA)

. Previa del estreno de Xavi Hernández como seleccionador de Países Bajos.

- Los retos de la Roja en su nueva etapa como bicampeona mundial. Información de Carlos Pérez Gil.

- Mundial femenino sub-20, en Polonia. Semifinales, en Łódź: España-Italia (13.00 GMT) y Colombia-Corea del Norte (16.30).

- Portugal Football Summit, en Oeiras (hasta 25). (FOTO) (VÍDEO)

- Liga de Naciones Concacaf. Previas de los partidos de la primera jornada Puerto Rico-Guyana, República Dominicana-Nicaragua, Costa Rica-Curazao, Jamaica-Guatemala, Honduras-Surinam y El Salvador-Martinica.

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Copa Billie Jean King. Fase final, en Shenzhen (China) (hasta 27). Cuartos de final (desde la 09.00 GMT): Kazajistán-España.

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

Redacción EFE Deportes