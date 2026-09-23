Polideportivo
23 de septiembre de 2026 a la - 22:26

Santa Fe 2026: Fio Gatti y Luján Palacios van por el oro en el squash

Fiorella Gatti y Luján Palacios avanzan a la final por el oro en dobles femino del squash.
Fiorella Gatti y Luján Palacios avanzan a la final por el oro en dobles femino del squash.

Las paraguayas Fiorella Gatti y Luján Palacios avanzaron este miércoles a la final del dobles femenino de squash en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedaron a un paso de conquistar la medalla de oro.

Por ABC Color
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La dupla nacional se impuso con autoridad por 2-0 a las ecuatorianas María Buenaño y María Falconí, en las semifinales disputadas en la Pista 1. Gatti y Palacios resolvieron el partido con parciales de 11-9 y 11-1, para sellar su clasificación a la definición.

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La victoria coloca a las paraguayas en la lucha por el título de la competencia.

Ahora buscarán subir a lo más alto del podio y sumar una nueva medalla para el Team Paraguay.

Para Fiorella Gatti será además la posibilidad de conquistar su segunda presea en estos Juegos Suramericanos, luego de haber obtenido la medalla de bronce en singles femenino.

Este jueves juega la final, enfrentando a las colombianas María Tovar y Andrea Soria, desde las 19:30.