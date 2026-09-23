Santa Fe 2026: Fio Gatti y Luján Palacios van por el oro en el squash

Santa Fe 2026: Fio Gatti y Luján Palacios van por el oro en el squash

Las paraguayas Fiorella Gatti y Luján Palacios avanzaron este miércoles a la final del dobles femenino de squash en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedaron a un paso de conquistar la medalla de oro.