Santa Fe 2026: Fiorela Rodríguez se queda con la plata en remo coastal

Rodríguez registró un tiempo de 3:47.65 en la definición, mientras que Noya se quedó con la medalla de oro al completar el recorrido en 3:13.47, con una diferencia de 34.18 segundos sobre la paraguaya.

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La representante nacional había mostrado un gran rendimiento en las semifinales, donde terminó en el primer lugar de su serie con 3:15.68, superando a la argentina Clara Galfre, segunda con 3:26.32.

En la final, sin embargo, Noya tomó la delantera y terminó imponiéndose para quedarse con el oro. Rodríguez completó el podio como subcampeona y sumó una nueva medalla para el Team Paraguay en Santa Fe 2026.

Con esta actuación, la remera paraguaya vuelve a dejar a nuestro país en los primeros lugares de una competencia sudamericana, en una jornada que suma otra presea para la delegación nacional.

Fiorela suma su segunda medalla en los Juegos, ya que la semana pasada había conquistado la presea de bronce en el remo convencional en el bote de ocho femenino con timonel.

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Paraguay alcanza 27 medallas en Santa Fe 2026 (5 de oro, ocho de plata y catorce de bronce).