Polideportivo
23 de septiembre de 2026 a la - 17:48

Santa Fe 2026: Fiorela Rodríguez se queda con la plata en remo coastal

La paraguaya Fiorela Rodríguez de Mello (21 años) sumó la medalla 27 del Team Paraguay y la octava de plata.
La paraguaya Fiorela Rodríguez de Mello (21 años) sumó la medalla 27 del Team Paraguay y la octava de plata.

La paraguaya Fiorela Rodríguez de Mello conquistó este miércoles la medalla de plata en la modalidad Coastal Single Femenino de remo, en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La atleta guaraní cerró la final en el segundo lugar, detrás de la peruana Pamela Noya.

Por ABC Color
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Rodríguez registró un tiempo de 3:47.65 en la definición, mientras que Noya se quedó con la medalla de oro al completar el recorrido en 3:13.47, con una diferencia de 34.18 segundos sobre la paraguaya.

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La representante nacional había mostrado un gran rendimiento en las semifinales, donde terminó en el primer lugar de su serie con 3:15.68, superando a la argentina Clara Galfre, segunda con 3:26.32.

Fiorela Rodríguez de Mello suma otra medalla a su producción.
Fiorela Rodríguez de Mello suma otra medalla a su producción.

En la final, sin embargo, Noya tomó la delantera y terminó imponiéndose para quedarse con el oro. Rodríguez completó el podio como subcampeona y sumó una nueva medalla para el Team Paraguay en Santa Fe 2026.

Con esta actuación, la remera paraguaya vuelve a dejar a nuestro país en los primeros lugares de una competencia sudamericana, en una jornada que suma otra presea para la delegación nacional.

Fiorela suma su segunda medalla en los Juegos, ya que la semana pasada había conquistado la presea de bronce en el remo convencional en el bote de ocho femenino con timonel.

Paraguay alcanza 27 medallas en Santa Fe 2026 (5 de oro, ocho de plata y catorce de bronce).