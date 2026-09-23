Trasandinos, también verdugos de la masculina de hándbol en Santa Fe

La selección paraguaya masculina de hándbol cayó por 20-31 contra su par de Chile, en su segunda presentación en el certamen de balonmano de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Los trasandinos ya marcaron las reglas del juego, al vencer en el primer parcial 14-11, para salir de vestuarios y estirar mas aún la diferencia, ganando el segundo chico por 17-9, totalizando el marcador de 31-20.

El mejor en la cancha fue Jorge Rojas, infalible en los disparos con 100% de efectividad para terminar con 7 goles, seguido por José Fiore con 4, Ángel Marecos 2, Enrique Alfonzo 1, Fernando Cuadra 1, Enzo Acosta 1, Carlos Samaniego 1, Santiago Talavera 1, Juan Alonso 1 y Joaquín Medina 1.

Los juegos pendientes para los albirrojos serán contra Brasil este jueves, Perú el viernes y Uruguay el sábado.

* Otros juegos. En el primer partido de este miércoles, Uruguay se impuso a Perú 38-19 y de fondo chocaban los favoritos, Brasil vs. Argentina.

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* Programa del jueves. Los partidos para la tercera jornada son los siguientes:

14:30 Chile vs. Uruguay

17:00 Paraguay vs. Brasil

19:30 Argentina vs. Perú