Polideportivo
23 de septiembre de 2026 a la - 19:12

Trasandinos, también verdugos de la masculina de hándbol en Santa Fe

El excelente centro goleador albirrojo, Jorge Rojas, intenta dejar atrás a la defensa trasandina para convertir uno de sus 7 goles.
El excelente centro goleador albirrojo, Jorge Rojas, intenta dejar atrás a la defensa trasandina para convertir uno de sus 7 goles.

Tal como ocurrió este miércoles en el vóleibol, la selección paraguaya masculina de balonmano también perdió contra Chile, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los guerreros cayeron también contra Argentina en el debut del martes, y este jueves enfrentarán a Brasil.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La selección paraguaya masculina de hándbol cayó por 20-31 contra su par de Chile, en su segunda presentación en el certamen de balonmano de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Los trasandinos ya marcaron las reglas del juego, al vencer en el primer parcial 14-11, para salir de vestuarios y estirar mas aún la diferencia, ganando el segundo chico por 17-9, totalizando el marcador de 31-20.

El mejor en la cancha fue Jorge Rojas, infalible en los disparos con 100% de efectividad para terminar con 7 goles, seguido por José Fiore con 4, Ángel Marecos 2, Enrique Alfonzo 1, Fernando Cuadra 1, Enzo Acosta 1, Carlos Samaniego 1, Santiago Talavera 1, Juan Alonso 1 y Joaquín Medina 1.

Los juegos pendientes para los albirrojos serán contra Brasil este jueves, Perú el viernes y Uruguay el sábado.

* Otros juegos. En el primer partido de este miércoles, Uruguay se impuso a Perú 38-19 y de fondo chocaban los favoritos, Brasil vs. Argentina.

* Programa del jueves. Los partidos para la tercera jornada son los siguientes:

14:30 Chile vs. Uruguay

17:00 Paraguay vs. Brasil

19:30 Argentina vs. Perú