Luna Rossa llega a la segunda regata preliminar de la Copa del América con tres victorias

Luna Rossa llega a la segunda regata preliminar de la Copa del América con tres victorias

Roma, 24 sep (EFE).- El equipo italiano de vela Luna Rossa llega a la segunda regata preliminar de Nápoles, que tendrá lugar desde este viernes hasta el domingo, después de imponerse este jueves en las tres regatas oficiales de entrenamiento.