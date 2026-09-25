El Luna Rossa se coloca líder de la segunda regata preliminar tras la primera jornada

La jornada estuvo marcada por la falta de viento, que obligó a retrasar durante más de dos horas el inicio de la competición.
Cuando las condiciones permitieron navegar, finalmente se disputaron dos de las ocho regatas que conforman la segunda preliminar, antes de la final del domingo.
En la primera, el Luna Rossa terminó segundo, a 18 segundos del estadounidense ARC Team USA, ganador de la prueba.
El Luna Rossa reaccionó en la segunda regata y logró la victoria con Peter Burling y Marco Gradoni al timón. El equipo italiano se colocó al frente desde las primeras fases y terminó con una amplia ventaja sobre el suizo Tudor Alinghi, segundo. El Emirates Team New Zealand fue tercero y su embarcación Women & Youth, cuarta.
Con estos resultados, el Luna Rossa suma 19 puntos y ocupa el primer puesto de la clasificación, por delante del Emirates Team New Zealand y el ARC Team USA, ambos con 14.
La competición continuará este sábado con tres regatas de flota, si las condiciones de viento lo permiten.
La Copa del América de Nápoles, la 38ª edición de la competición, se disputará en 2027. Será la primera vez que tenga somo sede Italia, que toma el relevo de Barcelona.