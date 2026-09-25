El Luna Rossa se coloca líder de la segunda regata preliminar tras la primera jornada

El Luna Rossa se coloca líder de la segunda regata preliminar tras la primera jornada

Roma, 25 sep (EFE).- El equipo italiano Luna Rossa terminó este viernes como líder de la clasificación de la segunda regata preliminar de la Copa del América después de la disputa de dos regatas en aguas de Nápoles (Italia).