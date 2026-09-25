Santa Fe 2026: Paraguay festeja otro oro en padel

Abud y Dehnike tuvieron un torneo impecable y fueron de punta a punta hasta quedarse con la presea dorada. En la final volvieron a demostrar su solidez para imponerse ante la dupla local y subir a lo más alto del podio.

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El camino al título comenzó con una contundente victoria sobre los ecuatorianos Estéfano Montoya y Frederick Armijos. Los paraguayos se impusieron por 6-1 y 6-1, mostrando superioridad desde el inicio y dando un primer paso firme en la fase de grupos.

En su segundo compromiso, la pareja nacional derrotó a los uruguayos Higor Ensslin y Juan Artía por 4-6, 6-2 y 6-2. Tras ceder el primer set, Abud y Dehnike reaccionaron y se quedaron con los dos siguientes para completar la remontada.

En la última fecha del Grupo B, disputada en la cancha central de Rafaela, los paraguayos vencieron a los venezolanos Eduardo López y Diego González por un contundente 6-1 y 6-1, resultado que les permitió cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.

En las semifinales, Abud y Dehnike mantuvieron su marcha triunfal y derrotaron a los chilenos Matías Negrete y Daniel Salinas por 2-0, con parciales de 6-4 y 6-2.

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En la definición, los paraguayos superaron a Contreras y Piotto por 7-5 y 7-6 (5) para conquistar la medalla de oro y cerrar de la mejor manera la participación paraguaya en Santa Fe 2026.

Paraguay termina los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 37 medallas: 9 de oro, 9 de plata y 19 de bronce.