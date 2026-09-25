Polideportivo
25 de septiembre de 2026 a la - 20:32

Santa Fe 2026: Paraguay festeja otro oro en padel

Mertín Abud y Facundo Denhike lograron la medalla de oro.
Mertín Abud y Facundo Denhike lograron la medalla de oro.

La dupla paraguaya Martín Abud y Facundo Dehnike conquistó otra medalla de oro para el Team Paraguay en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los paraguayos se consagraron campeones de pádel al derrotar en la final a los argentinos Santino Contreras e Ignacio Piotto por 2-0 (7-5 y 7-6 [5]). Con este logro, la delegación nacional cierra su participación con 37 medallas.

Por David Rolón
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Abud y Dehnike tuvieron un torneo impecable y fueron de punta a punta hasta quedarse con la presea dorada. En la final volvieron a demostrar su solidez para imponerse ante la dupla local y subir a lo más alto del podio.

Lea más: Santa Fe 2026: Abud y Dehnike cierran invictos la fase de grupos en pádel y avanzan a semifinales

El camino al título comenzó con una contundente victoria sobre los ecuatorianos Estéfano Montoya y Frederick Armijos. Los paraguayos se impusieron por 6-1 y 6-1, mostrando superioridad desde el inicio y dando un primer paso firme en la fase de grupos.

En su segundo compromiso, la pareja nacional derrotó a los uruguayos Higor Ensslin y Juan Artía por 4-6, 6-2 y 6-2. Tras ceder el primer set, Abud y Dehnike reaccionaron y se quedaron con los dos siguientes para completar la remontada.

En la última fecha del Grupo B, disputada en la cancha central de Rafaela, los paraguayos vencieron a los venezolanos Eduardo López y Diego González por un contundente 6-1 y 6-1, resultado que les permitió cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.

En las semifinales, Abud y Dehnike mantuvieron su marcha triunfal y derrotaron a los chilenos Matías Negrete y Daniel Salinas por 2-0, con parciales de 6-4 y 6-2.

En la definición, los paraguayos superaron a Contreras y Piotto por 7-5 y 7-6 (5) para conquistar la medalla de oro y cerrar de la mejor manera la participación paraguaya en Santa Fe 2026.

Paraguay termina los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 37 medallas: 9 de oro, 9 de plata y 19 de bronce.