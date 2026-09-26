El japonés de 11 años Kurihara se hace con un oro en ciberdeportes en los Juegos Asiáticos

Kurihara se alzó victorioso por 10-2 sobre el surcoreano Kang Dong-shin, de 25 años, en un competitivo videojuego creado en Japón y que se asemeja al Tetris, en el que los oponentes deben tratar de despejar la pantalla de bolas de colores alineándolas y haciéndolas explotar.

"Estoy increíblemente feliz. En la final me enfrenté al rival más fuerte al que jamás me he enfrentado, y pensé que sería genial si lograba vencerlo", afirmó Kurihara en una rueda de prensa, según comentarios recogidos por el diario nipón Asahi.

El deportista japonés, estudiante de primaria, es el competidor más joven del país anfitrión en competir en los Juegos Asiáticos. Se trata también del primer oro de Japón en la categoría de deportes electrónicos.

Aunque la competición, cuya primera edición tuvo lugar en 1951 y que incorporó los deportes electrónicos por primera vez en su edición de 2022 celebrada en la china Hangzhou, no mantiene una clasificación oficial de medallistas según su edad, Kurihara es considerado el más joven en alzarse con el oro.

Entrevistado por el diario Japan Times antes de su participación en los juegos, el joven deportista destacó que su vida no difiere mucho de la de cualquier otro estudiante del archipiélago: asiste a clases particulares, juega al fútbol en el parque, ve YouTube y limita estrictamente su tiempo de juego una hora al día como mucho.