Kalinina supera a Grant y obliga a Italia a remontar ante Ucrania

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, la ucraniana Anhelina Kalinina impuso su mayor experiencia contra Tyra Grant y colocó a su país a una victoria de alcanzar la primera final de su historia.

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Jasmín Paolini (#20) necesitará vencer en el segundo individual a Elina Svitolina, #7 del mundo, para igualar la eliminatoria y mantener viva la posibilidad de que Italia dispute su cuarta final consecutiva. Si gana Svitolina, Ucrania se clasificará para enfrentarse el domingo a República Checa.

Grant sostuvo el intercambio durante los cinco primeros juegos, apoyada en un primer saque con el que logró evitar que Kalinina asumiera el control desde el resto. La italiana mezcló golpes profundos con alguna dejada y llegó igualada al 2-2, aunque apenas encontró resquicios cuando la ucraniana tenía el servicio.

El partido comenzó a inclinarse en el sexto juego. Una doble falta y un error de Grant proporcionaron a Kalinina dos oportunidades de rotura, ambas neutralizadas por la italiana, que primero se apoyó en el saque y después entró en la pista para tomar la iniciativa.

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La ucraniana mantuvo la presión, consiguió una tercera bola de quiebre y la convirtió con un resto ganador de derecha para adelantarse 4-2. Después consolidó la ventaja sin permitir una reacción y cerró el primer set por 6-3 en 33 minutos.

Kalinina colocó en juego el 88% de sus primeros servicios durante esa manga y ganó el 77% de los puntos disputados con ellos.

Grant no dispuso de ninguna oportunidad de rotura y tuvo que jugar siempre por detrás en el marcador.

La italiana comenzó el segundo parcial con una doble falta y volvió a quedar expuesta. Salvó tres bolas de rotura, una de ellas con un saque directo, pero terminó cediendo a la cuarta después de otro intercambio dominado por Kalinina.

Grant tuvo su única ocasión de recuperar la desventaja en el cuarto juego. Alcanzó una dejada de su rival y resolvió el punto en la red para obtener una bola de rotura, aunque Kalinina la neutralizó y superó un juego de doce puntos que le permitió situarse 3-1. La ucraniana ya no volvió a afrontar amenazas con el servicio.

La italiana resistió para mantenerse cerca y salvó dos bolas de partido cuando Kalinina sacaba con 5-4, pero cedió en la tercera al enviar fuera su último golpe.

Kalinina hizo especial daño sobre el segundo saque de Grant, que solo ganó el 40% de esos puntos, frente al 65% de la ucraniana.

La #48 del mundo terminó con 67 puntos ganados por 54 de su rival. “Estaba muy nerviosa y el apoyo de los aficionados ucranianos me ayudó mucho”, reconoció Kalinina después del partido. “Estoy muy orgullosa del esfuerzo y de cómo manejé el encuentro, especialmente al final”, añadió.