35-30. España se reivindica con una sólida victoria ante Alemania en el segundo amistoso

Con Danila So Delgado como principal referente ofensivo (10 goles), las Guerreras ofrecieron una versión mucho más sólida y coral que en el primer duelo, con una sobresaliente Maddi Aalla bajo palos, mayor intensidad defensiva y, sobre todo, un mejor control de las pérdidas que el viernes acabaron condenándolas a la derrota (29-31).

Era la reválida y, desde los primeros compases, las Guerreras dejaron claro que este segundo duelo poco tendría que ver con el anterior. España salió con otra actitud defensiva, mucho más intensa, encontró en Aalla una garantía bajo palos -una de las asignaturas pendientes del primer test- y halló en Lyndie Tchaptchet una vía de soluciones desde el pivote para tomar la iniciativa en el marcador (6-4, min. 11).

El prometedor arranque, sin embargo, dio paso a un pequeño bache ofensivo. Las pérdidas, otro de los problemas que ya habían lastrado a España en el primer amistoso, volvieron a aparecer y permitieron a la subcampeona del mundo darle la vuelta al marcador (8-9, min. 16).

Pero España tenía otra cara y otro ritmo. Ni ese momento de dudas consiguió aplacar el espíritu de lucha de las locales, que reaccionaron con rapidez, ajustaron piezas y volvieron a crecer desde el juego colectivo. Con So Delgado como maestra de ceremonias, infalible desde los siete metros, España recuperó el mando y llegó al descanso con su máxima ventaja gracias a un tanto de la lateral sobre la bocina (15-12).

Tras el paso por vestuarios, el combinado nacional mantuvo el listón. Era importante salir enchufadas y So Delgado se encargó de dejarlo claro desde el primer momento. La lateral siguió marcando diferencias en ataque, superó ya su anotación del primer test y lideró a una España desatada, que comenzó a abrir una brecha significativa (26-22, min. 44).

A la fiesta se sumaron también las extremos y Poles, decisivas para ampliar el abanico ofensivo. En los minutos finales, el trabajo y la concentración no decayeron. La portería siguió respondiendo y España tampoco se dejó intimidar por la defensa zonal alemana; al contrario, encontró soluciones para mantener el ritmo y cerrar la concentración por todo lo alto con el definitivo 35-30.

35 - España (15+20): Aalla; Álvarez (1), Poles (6, 2p), So Delgado (10, 4p), Fonkeng (3), Echeverria (3), Oppedal (1), -siete inicial-, Morales (p.s), Cesareo (-), Gutierrez (4, 2p), Lysa Tchaptchet (-), Gomes (1), Fernández (-), Bernabé (-), Erauskin (3), Lyndie Tchaptchet (3), Agullo (-) y Mallo (-).

30 - Alemania (12+18): Wachter (-); Behrend (2), Vogel (4), Lott (4), Steffen (4), Engel (4, 2p), Antl (1), -siete inicial-, Filter (p.s), Grijseels (-), Thomarier (-), Petzold (-), Kuhne (1), Doll (4, 1p), Hauf (1), Walther (-), Bleckmann (-) y Leuchter (5).

Parciales cada cinco minutos: 2-1, 5-4, 7-7, 9-9, 12-10, 15-12 (descanso), 18-15, 21-19, 26-22, 28-24, 32-28 y 35-30 (final).

Árbitros: Miquel Florenza y Jordi Ausas. Mostraron tarjeta amarilla a Marie Steffen por parte de Alemania. Excluyeron dos minutos a Kelly Fonkeng (min.24) por parte de España y a Jenny Behrend (min.17, min.21), a Ida Petzold (min.42) y a Emily Vogel (min.54) por parte de Alemania.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Palau d’Esports de Granollers.