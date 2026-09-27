China amplía su ventaja en oros y roza las 200 medallas en los XX Juegos Asiáticos

Hacia las 19.30 hora local (10.30 GMT), la delegación china sumaba un total de 191 medallas, con victorias este domingo como la protagonizada por Chen Jia y Chen Yiwen en la prueba de saltos sincronizados de 3 metros femeninos.

Japón, que por su parte suma ya 142 medallas en total, se hizo con tres medallas de 'skateboarding' callejero, pero el oro se le resistió al país que ha dominado esta disciplina en los Juegos Olímpicos.

A la hora del corte quedaban por disputarse las finales de varias disciplinas, incluyendo la final de salto de longitud femenino o la de béisbol masculino entre Corea del Sur y Japón.