Las paraguayas dijeron presente en el Mundial de Ciclismo de Montreal

La presencia paraguaya en la cita ecuménica canadiense dejó como principal protagonista a Espínola, quien compitió en la exigente prueba de ruta Élite femenina, disputada sobre 180,1 kilómetros y con un recorrido marcado por las constantes ascensiones al Mont-Royal. La paraguaya no pudo completar la competencia y quedó registrada con DNF (no terminó) en la clasificación oficial.

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La prueba fue ganada por la neerlandesa Demi Vollering, quien se impuso en un ajustado final ante la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney y la italiana Elisa Longo Borghini. El alto nivel de exigencia quedó reflejado en la cantidad de corredoras que no pudieron completar el recorrido: Espínola fue una de ellas.

Para la paraguaya, sin embargo, la experiencia tuvo un significado especial. Después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Espínola volvió a competir en el máximo escenario internacional para representar a Paraguay.

“Como siempre, ha sido un honor llevar el nombre de nuestro país en el pecho, lastimosamente la salud no me acompañó esta vez y no he podido estar al 100%”, expresó Espínola tras la competencia.

La ciclista olímpica paraguaya destacó además el hecho de compartir el Mundial con las dos representantes juveniles, a quienes considera parte de la próxima generación del ciclismo nacional.

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“Este es el máximo nivel del ciclismo y tan solo poder estar ahí es un gran paso para nuestro país, y esta vez aún más ya que pudimos tener también a dos juniors empezando a dar sus primeros pasos en este nivel”, señaló.

Debut mundialista para las juniors

La nueva generación del ciclismo paraguayo tuvo su estreno en el Mundial de Montreal con Cecilia Fernández y Alice Hahn, quienes compitieron en la contrarreloj individual júnior femenina.

Fernández ocupó el 52º lugar, con un tiempo de 18:33 y una diferencia de 3 minutos y 16 segundos con respecto a la campeona mundial, la polaca Maria Okrucinska.

Hahn, por su parte, terminó en la 56.ª posición, a 4 minutos y 29 segundos de la ganadora. Ambas formaron parte de una competencia que reunió a 57 corredoras.

Más allá de las posiciones finales, la participación de Fernández y Hahn representa el inicio de su recorrido en la máxima competencia mundial de la categoría y acompaña el camino de Espínola, quien ya compite en la élite internacional.

Tres nombres y una misma bandera

El Mundial de Montreal dejó así a tres paraguayas en escena: Espínola en la categoría Élite y Fernández y Hahn entre las juniors.

Mientras Espínola afrontó el desafío de medirse con las mejores ciclistas del mundo en un circuito particularmente exigente, las dos juveniles dieron sus primeros pasos en un Campeonato Mundial.

La neerlandesa Demi Vollering terminó llevándose el maillot arcoíris en la prueba Élite, mientras que el Mundial continuará hasta este domingo 27 de septiembre en Montreal. La UCI confirmó que el campeonato se desarrolló del 20 al 27 de septiembre en la ciudad canadiense.

Para Paraguay, el balance queda marcado por la presencia de tres corredoras en distintas etapas de un mismo camino: la experiencia de Espínola y el estreno mundialista de Fernández y Hahn.