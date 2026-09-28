Polideportivo
28 de septiembre de 2026 a la - 06:50

China supera las 200 medallas en los XX Juegos Asiáticos y afianza su ventaja

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Tokio, 28 sep (EFE).- China afianzó este domingo su ventaja en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya con 126 medallas de oro y superando las 200 en total, frente a las 39 medallas doradas obtenidas por el país anfitrión, Japón, hasta el momento.

Por EFE
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Hacia las 18.30 hora local (09.30 GMT), la delegación china sumaba un total de 222 medallas, con victorias este domingo como la protagonizada por Wang Zongyuan en la final masculina de salto de trampolín de 1 metro.

Japón, que suma 164 medallas en total, se hizo el oro en las finales femenina y masculina de ciclismo de carreras BMX.