Polideportivo
30 de septiembre de 2026 a la - 08:30

China alcanza los 150 oros en los XX Juegos Asiáticos

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Tokio, 30 sep (EFE).- China alcanzó este miércoles la marca de las 150 medallas de oro en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, elevando el total de preseas a 274, lo que consolida el cómodo dominio del gigante asiático sobre una competición marcada por las quejas sobre la organización y la falta de espectadores.

Por EFE
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Hasta las 20.00 hora local (11.00 GMT) el anfitrión Japón contaba con 49 medallas de oro, 76 platas y 73 bronces, marcando un total de 198 preseas en su haber.

Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos. La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se han convertido también uno de los focos del evento.