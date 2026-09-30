China alcanza los 150 oros en los XX Juegos Asiáticos

Hasta las 20.00 hora local (11.00 GMT) el anfitrión Japón contaba con 49 medallas de oro, 76 platas y 73 bronces, marcando un total de 198 preseas en su haber.

Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos. La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se han convertido también uno de los focos del evento.