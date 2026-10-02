Polideportivo
02 de octubre de 2026 a la - 06:10

China supera las 300 medallas en los Juegos Asiáticos y Japón rompe su récord de premios

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Tokio, 2 oct (EFE).- China superó este viernes las 300 medallas en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, mientras el país anfitrión, Japón, rompió su récord de premios en el certamen al sobrepasar las 218 preseas logradas en la edición de Hiroshima 1994.

Por EFE
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Hacia las 17.30 hora local (08.30 GMT), el gigante asiático mantenía un sólido dominio frente al resto de participantes, con 160 oros, 79 platas y 70 bronces.

Japón, segundo en la clasificación, acumulaba 67 medallas de oro, 81 de plata y 81 de bronce, mientras Corea del Sur, el tercero, sumaba 33 oros, 36 platas y 58 bronces.

Entre las medallas doradas logradas este viernes por China figuraban la final de equipo mixto de tiro con arco recurvo o la final femenina de boxeo en la categoría de 51 kilos.

Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos. La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se han convertido también uno de los focos del evento.