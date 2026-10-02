De la Fuente, del caso Cristiano Ronaldo: "Especular no es lo mío, no me gusta"

De la Fuente trasladó este mensaje en la rueda de prensa ofrecida en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde este sábado se disputa el partido entre España y la República Checa, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Preguntado cómo gestionaría una situación como la de Cristiano Ronaldo, el seleccionador español respondió: "No puedo opinar de ello porque no tengo datos ni conocimiento. Especular y hacer cábalas tampoco es lo mí. No me gusta".

"Una vez que te sucede, la situación, como diría un profesor mío, es única e irrepetible. Hay que aprenderla y tratarla como corresponde. Pero no se puede contestar sin conocer lo que ha sucedido", añadió De la Fuente.