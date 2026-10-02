Polideportivo
02 de octubre de 2026 a la - 16:10

De la Fuente, del caso Cristiano Ronaldo: "Especular no es lo mío, no me gusta"

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, no quiso enjuiciar el caso del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su abandono de la concentración de su selección, argumentó que no dispone de los datos para opinar y que "especular y hacer cábalas" no es lo suyo y no le gusta.

Por EFE
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De la Fuente trasladó este mensaje en la rueda de prensa ofrecida en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde este sábado se disputa el partido entre España y la República Checa, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Preguntado cómo gestionaría una situación como la de Cristiano Ronaldo, el seleccionador español respondió: "No puedo opinar de ello porque no tengo datos ni conocimiento. Especular y hacer cábalas tampoco es lo mí. No me gusta".

"Una vez que te sucede, la situación, como diría un profesor mío, es única e irrepetible. Hay que aprenderla y tratarla como corresponde. Pero no se puede contestar sin conocer lo que ha sucedido", añadió De la Fuente.