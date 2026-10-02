De la Fuente no ve problema que Lamine Yamal sea suplente: ″Acepta cualquier propuesta″

De la Fuente se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal descanse de inicio en el partido del sábado ante la República Checa de la Liga de Naciones, en la rueda de prensa que ofreció en estadio Carlos Tartiere de Oviedo, sede del encuentro.

″Vamos a sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar. Es un partido muy complejo e importante″, aseguró el seleccionador sin dar más pistas.

Señaló que el jugador del Barcelona es ″importante en cualquier momento del partido, sea desde el inicio, del minuto 60 o del 45″.

Preguntado si es más difícil sentar en el banquillo a un jugador de la talla de Lamine Yamal, respondió: ″No es que cueste ni más, ni menos. Lo que hacemos es que si se alinea en el principio o luego, es cuando pensamos que es más eficaz, aunque es difícil pensar cuándo no es eficaz″.

De la Fuente elogió la actitud del crack español, de quien resaltó que ″es más maduro cada día″. ″Da gusto verle, interpreta todas las situaciones, también la ajenas al partido. Es una persona que acepta cualquier propuesta y la entiende perfectamente. Es una grandísima noticia. Mañana veremos lo que más nos interesa″, añadió.

Al margen de Lamine Yamal, eludió concretar si ante la República Checa habrá más rotaciones al ser aparentemente el partido más sencillo del grupo, frente el colista, y no descartó que pudiera dar descanso a Unai Simón en la portería.

″En esas rotaciones, hay que elegir a los jugadores que mejor estén para ese partido. Porque creemos que son los mejores. La portería se mantiene más regular, pero mañana todas las posiciones están abiertas y son susceptibles de que haya algún cambio″, barruntó.

Respecto a la República Checa, el técnico riojano advirtió que ″no hay partidos fáciles″ y que es precisa ″la excelencia en cada partido para ganar".

"El del sábado es un rival difícil con buenos jugadores, pero no nos van a sorprender (…) Hay que estar en perfectas condiciones. Lo que hemos hecho en el último partido no nos da para ganar este. Hay que ser mejores", remarcó.

Tuvo palabras de elogio para el seleccionador de República Checa, el español Santi Denia, exresponsable de la selección española sub-21.

″Nos conocemos muy bien, pero es diferente preparar un partido por el conocimiento que haya de los jugadores. Nos hemos formado en un mismo modelo y concepto futbolístico, pero son los futbolistas los que le dan el aire diferente″, argumentó De la Fuente.