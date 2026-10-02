Paraguay abre los World Skate Games 2026 con la mirada puesta en Los Ángeles

Paraguay dio este viernes el puntapié inicial a una de las grandes citas deportivas internacionales del año. Los World Skate Games 2026 quedaron oficialmente inaugurados con una colorida ceremonia que reunió a las delegaciones participantes en un espacio al aire libre del complejo deportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Luque.

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El espectáculo de apertura, denominado “Spin & Sound”, combinó música urbana, trap y reguetón con sonidos del folclore paraguayo. Artistas juveniles acompañaron el desfile de las delegaciones, en una ceremonia que buscó fusionar la identidad local con la cultura del patinaje y el carácter global de la competencia.

Los Juegos Mundiales se desarrollarán hasta el 18 de octubre en escenarios de Asunción y Luque, con la presencia de 8.000 atletas de distintos puntos del mundo. Paraguay recibe por primera vez esta competencia, cuya historia comenzó en Nankín, China, en 2017.

Un paso hacia Los Ángeles 2028

La edición paraguaya adquiere además una relevancia especial porque se disputa dentro del proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los World Skate Games de Paraguay constituyen la segunda parada del proceso clasificatorio, después de la primera fase disputada en Roma en junio pasado. El calendario continuará hasta marzo de 2028.

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Además de poner en juego los títulos mundiales en las modalidades park y street, las competencias entregarán puntos para los rankings internacionales, fundamentales para los deportistas que buscan posicionarse en la carrera olímpica.

En total se disputarán 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas vinculadas con el universo del patinaje, entre ellas skateboarding y downhill.

Las potencias llegan a Paraguay

La competencia contará con varias de las principales potencias mundiales de la disciplina. Italia, Colombia y España aparecen entre las delegaciones de mayor peso, luego de ocupar los tres primeros lugares del medallero en la edición de 2024, disputada en Italia.

El anfitrión de aquella edición encabezó el medallero con 97 medallas, 31 de ellas de oro. Colombia terminó con 45 preseas, 21 doradas, mientras que España sumó 49 medallas, con 19 títulos mundiales.

España llega ahora a Paraguay con una delegación integrada por 143 deportistas y 41 técnicos, de acuerdo con los datos de la Real Federación Española de Patinaje.

Entre sus principales figuras aparece Egoitz Bijueska, quien con apenas 15 años llega como líder del ranking mundial de la modalidad park.

Figuras olímpicas y campeones mundiales

La cita paraguaya también reunirá a varias figuras que ya dejaron su marca en los grandes escenarios internacionales.

Entre ellas está el brasileño Augusto Akio, ganador de la medalla de bronce en skateboarding park en los Juegos Olímpicos de París 2024. También estará su compatriota Rayssa Leal, doble medallista olímpica que, con apenas 18 años, ya es una de las grandes figuras de la disciplina.

La nómina internacional incluye igualmente a la británica de raíces japonesas Sky Brown, otra de las referentes del skateboarding mundial, y al japonés Sora Shirai, campeón de la categoría street masculina en la etapa de junio del World Skateboarding Tour, disputada en Roma.

En la rama femenina, una de las figuras a seguir será la japonesa Mizuho Hasegawa, campeona de park en Roma y nuevamente ganadora de la especialidad en los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026, celebrados en septiembre en Japón.

Una fiesta mundial en Paraguay

Los World Skate Games regresan a Latinoamérica después de cuatro años. Buenos Aires fue sede de la edición de 2022, mientras que previamente los juegos pasaron por Barcelona en 2019 y Nankín en 2017. La última edición se realizó en Italia en 2024.

Ahora es el turno de Paraguay, que durante más de dos semanas será escenario de la competencia que reúne a distintas expresiones del patinaje mundial.

Con Asunción y Luque como sedes, los World Skate Games representan además una oportunidad para que el país muestre su capacidad organizativa ante una competencia de alcance global y para que el público paraguayo pueda disfrutar de cerca de algunas de las principales figuras que ya apuntan al gran objetivo de Los Ángeles 2028.