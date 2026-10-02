Leyla Brítez Risso, en semifinales en Argentina

Leyla Brítez Risso sigue demostrando un gran momento en el circuito ITF y se metió en las semifinales de un torneo W15 en Argentina. La paraguaya superó este viernes a la británica Liv Zingg, proveniente de la clasificación, y avanzó a la ronda de las cuatro mejores en Trelew, al norte de la Patagonia, Argentina.

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La raqueta paraguaya se impuso en sets corridos y mantuvo la extraordinaria regularidad que viene mostrando durante toda la competencia. En tres partidos disputados, Brítez Risso todavía no cedió ningún set, consolidándose como una de las protagonistas del torneo.

La campaña comenzó con una contundente victoria sobre la argentina Justina Lassaga, invitada por la organización, por 6-1 y 6-0. En segunda ronda volvió a imponerse con autoridad frente a otra representante local, María Sofía Madrid Rocca, también beneficiada con un wild card, nuevamente por 6-1 y 6-1.

En los cuartos de final llegó un desafío mayor ante la británica Liv Zingg, quien había ingresado al cuadro principal desde la clasificación. Brítez Risso resolvió el compromiso en dos sets, por 7-5 y 7-6 (1), para sellar su pasaje a las semifinales.

Con esta actuación, la paraguaya vuelve a ubicarse entre las cuatro mejores por segunda semana consecutiva, confirmando la evolución que viene mostrando en el circuito profesional.

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La próxima rival de Brítez Risso saldrá del enfrentamiento entre las argentinas Emily Zornada y María Florencia Urrutia, esta última segunda favorita del certamen.

La paraguaya espera rival con una campaña perfecta en Trelew y con el objetivo de extender una semana más su gran presente en el circuito ITF.